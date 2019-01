¿Por qué escondía Sam Smith su premio Óscar?

En lugar de presumir abiertamente sobre su hazaña y colocar la estatuilla en uno de los lugares más visibles de su vivienda, el cantante Sam Smith optó por esconder su premio Óscar -el que recibió en 2016 por la canción original de la última cinta de James Bond, 'Spectre'- para no sentirse excesivamente presionado por las altas expectativas que suelen desprenderse de una distinción de semejante magnitud.

Sin embargo, el propio artista ha reconocido ahora que el galardón ocupa ya una posición de honor en su sala de estar como resultado de un cambio radical de mentalidad por su parte. Y es que, en vez de dejarse llevar por su tradicional pesimismo, el vocalista británico ha aprendido finalmente que debe sentirse muy orgulloso de sus logros y, por otro lado, no permitir que estos definan en exceso sus objetivos de cara al futuro.

"Solía tenerlo escondido y me negaba a mirarlo porque me hacía sentir incómodo. Pero ahora he empezado a analizar las cosas desde otra perspectiva y estoy intentando disfrutar más de lo que he conseguido", ha revelado en medio de una entrevista al programa 'The Official Big Top 40', de la emisora radiofónica Capital Radio, antes de echar la vista atrás y recordar el estrés que padeció en los días inmediatamente anteriores al estreno del citado tema."Otro de los problemas era la responsabilidad de crear una canción para una saga de películas como las de James Bond. Es muy emocionante al principio, cuando te llaman para proponerte que seas tú el que la haga, y cuando has terminado de grabarla. Pero antes de lanzarla al mercado te invade el miedo, porque algo así genera mucha expectación y sabes que a mucha gente no le va a gustar. Ninguna canción de Bond reciente ha recibido críticas totalmente positivas", ha añadido.

Pasados ya casi tres años desde que subió al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para recoger la codiciada estatuilla dorada -un momento que no estuvo exento de polémica, por cierto, ya que Sam Smith aseguró erróneamente que le honraba ser el primer hombre gay en conseguir un Óscar-, el joven intérprete prefiere rememorar la experiencia desde un enfoque positivo y, sobre todo, desde el "cariño".

"A día de hoy estoy mucho más tranquilo en ese sentido, porque acepto que la gente siempre tiene una idea propia sobre lo que debe ser una canción Bond, y cualquier canción que saques va a generar división de opiniones. Pero lo más importante es que, desde un punto de vista personal, me siento muy, muy afortunado de haber vivido algo así, de que esa experiencia sea uno de los capítulos más bonitos de mi vida. Ahora lo recuerdo con cariño", ha reflexionado.