"Más que hermanos" representará a Panamá en los Premios Oscar

Las candidaturas a Mejor Película Extranjera para la entrega de los Premios Oscar 2018 continúa. Este martes ha corrido como pólvora la noticia de que la película "Más que hermanos" fue seleccionada por la Academia de Cine de Panamá para representar al país.

Arianne Benedetti, directora del filme, fue la encargada de dar a conocer la noticia. "Más que hermanos" estrena oficialmente el próximo 28 de septiembre en todos los cines de Panamá.

Esta película cuenta con talento nacional e internacional. Drew Fuller, Valerie Domínguez, Robin Durán, María Conchita Alonso, Mayín Correa, Arturo Illueca, Jossie Jiménez y otros más forman parte de este elenco. Las filmaciones se desarrollaron en Panamá, su rodaje inició en mayo de 2016 y fueron varios meses de trabajo.

El próximo 2 de octubre es el cierre definitivo para las candidaturas a Mejor Película Extranjera para los Premios Oscar 2018, que se celebrarán el 4 de marzo y contarán con Jimmy Kimmel como su presentador. Entre las precandidatas se destacan: Bélgica con "Le Fidèle" (Racer and the Jailbird); Bosnia y Herzegovina con "Muškarci ne plaču" (Men Don't Cry); Irak con "العاصفة السوداء" (Reṣeba/ The Dark Wind); Nepal con "सेतो सूर्य "(Seto Surya/ White Sun); Suecia con "The Square"; Suiza con "Die göttliche Ordnung" (The Divine Order); Turquía con "Ayla" (Ayla: The Daughter of War ) y Ucrania con "Рівень чорного" (Black Level).