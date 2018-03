El jurado de la Berlinale ve su festival como un "expendedor de energía"

El jurado internacional de la Berlinale se presentó ante el festival internacional de cine dispuesto a saborear lo que su presidente, el director alemán Tom Tykwer, calificó de "expendedor de energía" contra el invierno berlinés.

"No conozco a nadie, directores o público, que no se alegre cada febrero con la llegada de la Berlinale, el expendedor de energía que nos marca el fin del rigor invernal", afirmó Tykwer, antes de la proyección del primer filme a competición, "Isle of dogs".

Tykwer, catapultado a escala internacional con "Corre, Lola, corre" (1998), acude a la Berlinale como amigo de la casa, ya que ha estrenado seis películas en las distintas secciones de ese festival.

En dos ocasiones tuvo el honor de inaugurar su sección oficial: con "Heaven", en 2002, y con "The International", en 2009.

Su elección como jefe del jurado está presidida, a escala del cine alemán, por la carta abierta difundida a principios de año por un colectivo de cineastas pidiendo la renovación de la Berlinale, tras 17 años con Dieter Kosslick como director del festival.

"No estuve entre los firmantes", precisó Tykwer a una pregunta al respecto, para añadir que comparte la aspiración "constructiva" de sus colegas, preocupados por el futuro de uno de los grandes festivales europeos, que precisa "de un proceso natural" renovador.

Acompañan a Tykwer como miembros del jurado el español Chema Prado, exdirector de la Filmoteca española, la actriz belga Cécile de France, la crítica de cine estadounidense Stephanie Zacharek, el compositor de bandas sonoras japonés Ryuichi Sakamoto y la productora estadounidense Adele Romanski.

"No nos conocemos aún. Pero a todos nos une el amor el cine", apuntó Prado, quien acude a la Berlinale con la experiencia de quien ha sido miembro de jurados en los principales festivales tanto europeos, como Cannes y Venecia, así como en América Latina.

Prado y su equipo tendrán ante sí 19 aspirante al Oso de Oro, empezando por la película de Wes Anderson "Isle of dogs", encargada de abrir hoy la 68 edición del festival berlinés.

Es la primera vez que la Berlinale queda inaugurada con un filme de animación, doblado en su versión original por actores como Bill Murray, Edward Norton, Scarlett Johansson, Tilda Swinton y Frances McDormand.

Supone además el regreso a Berlín de Anderson, quien en 2001 compitió con "The Royal Tenenbaums", en 2004 lo hizo con "The Life Aquatic with Steve Zissou" y en 2014 ganó el premio especial del jurado con "Grand Budapest Hotel".

La lista de filmes a concurso combina a directores consagrados, como los franceses Cédric Kahn y Benoit Jacquot, con nuevos talentos como el paraguayo Marcelo Martinessi y el mexicano Alonso Ruizpalacios, únicos representantes de América Latina en la presente edición.

Ruizpalacios vuelve a la Berlinale con "Museo", interpretada por Gael García Bernal, después del éxito alcanzado en su debut con "Güeros", ganadora en 2014 del premio a la mejor ópera prima.

Martinessi competirá con su primer trabajo, "Las herederas", filme apoyado por fondos de ayuda al cine joven de la Berlinale.

Junto a "Isle of Dogs", concursarán por Estados Unidos "Damsel", de David Zellner e interpretada por Robert Pattinson, y "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix en su papel principal.

Alemania compite con cuatro cintas: "Transit", "In den Gängen" ("In the Aisles"), "3 Tage in Quiberon" ("3 Days in Quiberon") y "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" ("My Brother's Name is Robert and He is an Idiot") .

Noruega presentará "Utøya", centrado en los atentados del ultraderechista Anders Behring Breivik, mientras que Suecia acudirá con "Toppen av ingenting", de Mans Mansson, e Italia estará en competición con "Figlia mia", de Laura Bispuri.

El jurado de Tykwer entregará sus osos el sábado 24, mientras que el domingo siguiente se cerrará oficialmente la Berlinale con el llamado Día del Espectador.