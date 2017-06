Las niñas son las nuevas heroínas del cine y la TV

635x357 Las niñas son las nuevas heroína del cine y la TV. SANDY COHEN (Associated Press)

Desde la homicida Laura en "Logan" hasta la misteriosa Eleven en "Stranger Things" y la audaz y determinada Mija en "Okja", hay más jóvenes poderosas que nunca protagonizando producciones de acción en el cine y la televisión.

Aunque Nancy Drew resolvió misterios en la década de 1930 y Buffy combatió vampiros en la secundaria en los años 90, es raro ver chicas como heroínas en programas dirigidos al público general, dijo Mary Celeste Kearney, directora de estudios de género y profesora de cine, televisión y teatro en la Universidad de Notre Dame.

"Las chicas ven a estas figuras... pero cuando miraban la oferta convencional y lo que sus hermanos y padres e hijos estaban viendo, estas niñas nunca estaban ahí", dijo Kearney. "Ahora están, y eso es importante".

Significa que las niñas no tienen que ver a heroínas adultas como Katniss Everdeen en "Los juegos del hambre" o Rey en "Star Wars: El despertar de la fuerza". Al igual que Elliot, el niño de 10 años en la bicicleta voladora de "E.T., el extraterrestre", ahora las chicas están teniendo aventuras increíbles en la pantalla.

Los hermanos Duffer dijeron que el género nunca fue un tema en cuestión cuando crearon el personaje estelar con superpoderes para su serie de Netflix "Stranger Things". Eleven, interpretada por la niña de 13 años Millie Bobby Brown, puede mover cosas con la mente y es la fascinante amiga secreta de un grupo de adolescentes varones en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana.

"Eleven siempre fue una niña. Ni siquiera recuerdo cuándo o por qué tomamos esa decisión, pero ese siempre fue el caso", dijo Matt Duffer en una entrevista reciente. "Eleven fue siempre el centro del programa para nosotros, siempre fue esta niña que huyó del laboratorio... Creo que nos gustó la idea porque era algo que no habíamos visto antes".

Una segunda niña se unió a la segunda temporada de la serie, que se estrena el 31 de octubre.

El guionista y director Bong Joon Ho hizo intencionalmente que su principal personaje humano fuera una niña en "Okja", una película de aventura internacional cuyo nombre se refiere al “súper cerdo” de seis toneladas creados mediante ingeniería genética.

"En los dibujos animados y en las películas, las niñas suelen ser representadas como personajes que necesitan ser protegidos o rescatados. Yo quise hacer lo contrario", dijo el cineasta en un correo electrónico. "Me gustó que un personaje femenino joven fuera la indetenible guardiana de una criatura, y que haya tenido que cambiar y superar todo tipo de obstáculos en su camino. Me gustó esa idea".

Interpretada por la joven de 13 años An Seo Hyun, Mija creció con Okja y lo arriesga todo para proteger a la enorme criatura cuando la corporación que patrocinó el programa de los súper cerdos llega a reclamar su producto.

Ni "Okja" ni las otras producciones muestra a la pequeña niña estereotípica que necesita ser salvada.

El guionista y director de "Logan" James Mangold no puede atribuirse la creación de la joven mutante Laura — extrajo al personaje de la historia de "X-Men". Pero sí escogió a una actriz excepcional, Dafne Keen, de 11 años, e introdujo con éxito a un personaje femenino homicida en el mundo ultramasculino de los superhéroes.

Decidió hacer de Laura una niña y no la adolescente presentada en los libros de historietas por el vínculo que esto le permitiría establecer con el personaje de Hugh Jackman y la conmoción que generaría verla sacando sus garras.

Como Hit-Girl en "Kick-Ass" de 2010, Laura es un personaje creado a semejanza de su padre. Es la hija de Wolverine y tiene tantos poderes como él para cortar en tiras la piel.

"Sí pensé que la naturaleza de Laura para matar salvajemente iba a ser aún más impactante, de una manera realmente maravillosa. Que era una niña y no un niño, que esa violencia iba a ser exhibida por una niñita", dijo Mangold. "Me pregunté si podríamos lograrlo, si el público realmente iba a creerse este nivel de violencia e intensidad atrapado en un cuerpo de 11 años. Para mí eso hizo que fuera más emocionante llevarlo a la pantalla".

Mangold dijo que se ocupó del personaje de Laura, que es muda en la primera mitad del filme y habla solo español en la segunda, para "socavar el factor tierno de lo que sería esta joven y permitirle existir como un personaje único".

Es notable, también, que estas pequeñas no son todas representadas por actrices blancas.

Kearney dice que se trata de un efecto inspirado en más que "La Mujer Maravilla”: "Tiene que ver con la historia y las políticas de género de distintos momentos de la historia".

Las mujeres y niñas poderosas en la pantalla reflejan una actitud más progresista en cuanto a género, señaló, y agregó que algunos guionistas y productores pudieron haberse inspirado para crear a tales heroínas por su deseo de ver a más líderes mujeres en la vida real.

Lamentó que estos nuevos personajes existen solo en "narrativas de fantasía", donde la gente puede tener superpoderes.

"No están en nuestra realidad; están en alguna otra realidad, y eso es realmente desalentador", dijo. "Es como si las niñas fueran maravillosas como heroínas de acción, pero no como presidentas de Estados Unidos, no en la vida real".

"Billy Elliott", la encantadora y realista cinta independiente del 2000 sobre un niño de 11 años que aprende sobre género e identidad a través de la danza, se convirtió en un éxito inesperado que fue llevado al teatro. "The Fits", una cinta independiente de 2016 similarmente realista sobre una niña de 11 que pasa por lo mismo, no tuvo la misma acogida.

Las heroínas de acción son un comienzo, en especial aquellas que puedan atraer al público general.

"Tienen un impacto cultural muy poderoso", dijo Kearney. "Las niñas ven estas cosas y los niños ven a las niñas hacer estas cosas. ... Un niño no puede ir a ver 'Logan' y no ver que la niña es tan poderosa como Logan".

Según los hermanos Duffer, Eleven es el personaje más popular de su serie y su muñeca de colección es la más vendida. Mangold dijo que cuando sus hijos preadolescentes visitaron el plató durante el rodaje de "Logan", estaban más interesados en Laura que en el propio Wolverine.

"Estaban completamente fascinados con ella", dijo. "Es realmente refrescante ver a un niño, en especial a una jovencita, que no es una muñequita o una sonrisa bonita primero. Que lo que realmente está pasando es que hay alguien en conflicto, alguien que está en busca de algo, alguien que es capaz — alguien también, por cierto, en mi película, que termina ofreciendo consejos intensos, sabiduría y estabilidad".