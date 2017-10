¿Qué trae octubre?... Nuevas temporadas y esperados estrenos de cine

Iniciamos octubre y Halloween no es lo único por lo que ansiábamos que llegara este mes, ya que en las próximas semanas tenemos varios lanzamientos que van desde estrenos de nuevas temporadas de series televisivas, nuevas y esperadas películas y hasta juegos de video que nos harán un mes lleno de entretenimiento. Así que presten atención a algunos de los lanzamientos más importantes del mes de octubre.

Iniciamos con televisión, y el 22 de octubre es la fecha oficial de la octava temporada de The Walking Dead. Esta es una serie que nos ha tenido en altos y bajos durante los últimos años, pero la verdad, es que Rick y su combo ya han pasado a formar parte de nuestras vidas en la lucha contra los zombies.

Otros que regresan a la televisión y en grande, son Will & Grace, quien, tras 11 años de terminar su octava temporada, este mes regresan junto a Karen y Jack, inician su novena temporada en NBC, con el mismo humor y sensatez a los que nos tenían acostumbrados.





Y si nos vamos a Netflix, tenemos que recomendarles una película original que ya ha obtenido premios y fue selección oficial de Cannes. Se trata de la nueva comedia de humor negro de Adam Sandler y Ben Stiller: The Meyerowitz Stories, que estará disponible el 13 de octubre. Esta película dirigida y escrita por Noah Baumbach, es la historia de una extraña familia neoyorquina que se reúne para preparar una retrospectiva de la carrera de Harold, interpretado por Dustin Hoffman, un veterano artista y patriarca de la familia

Y si nos vamos a las series, el 6, estrena una serie original italiana, Suburra, sobre tres jóvenes rebeldes, que confrontan y crearan problemas en los principales poderes de Roma: la iglesia, la política y la mafia.

Pero lo que más esperamos de octubre es la segunda temporada de Stranger Things; uno de los éxitos más rotundos del año pasado que nos dejó a la espera de saber si Eleven sigue con vida, qué ocurrirá con Will y cuál es el nuevo monstruo de esta temporada... ¿O será una nueva versión del Demogorgon? Sin duda un estreno que no puedes dejar pasar y que llega el 27 de octubre.





Ahora vamos al cine, ya sabemos que iniciamos el mes con Blade Runner 2049, que llega 35 años después de la historia original, pero también tenemos que meter en la lista, la primera película de uno de los personajes de comics latinoamericanos más conocidos, Condorito, que llega historia y sus amigos el 12 de octubre a las salas de cine. La semana del 19 viene cargada, con la aventura, el suspenso y romance de Más Allá de la Montaña, interpretada por Kate Winslet e Idris Elba, sobre un accidente aéreo que deja a dos personas en unas montañas nevadas de Colorado y tienen que confiar en el otro para sobrevivir.

La acción y ciencia ficción la pondrá Geo.Tormenta, protagonizada por Gerard Butler, veremos lo que pasa cuando el control de los satélites de todo el mundo está en mal funcionamiento, y un obstinado ingeniero de comunicaciones se verá obligado a trabajar junto a su hermano, para tratar de salvar el mundo de una tormenta de proporciones épicas. Mientras se trata de lidiar con el problema espacial, en la Tierra, se está tramando una conspiración para acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos.

Y el suspenso lo pondrá el remake de Flatliners, Línea Mortal, con las actuaciones de Ellen Page, Nina Dobrev y Diego Luna sobre los experimentos de un grupo de jóvenes quienes logran inducir la muerte y resucitar a uno de ellos, trayendo consecuencias inesperadas.

El mes lo cerramos por supuesto, con dos películas de terror, la terrorífica Happy Death Day y la octava entrega de la sangrienta Saw – titulada Jigsaw donde cinco nuevas víctimas tendrán que hacer frente al terror que supone el tétrico juego de Jigsaw.





Finalmente llegamos a los videojuegos y el 27 de octubre marca la llegada del Super Mario Odyssey. Tenemos ya varios meses desde que llegó a las tiendas el nuevo Nintendo Switch con el asombroso juego de Zelda: Breath of the Wild; pero como cada Nintendo tiene su Super Mario, este nuevo lanzamiento será una mezcla entre el Super Mario del 64 y el Super Mario Sunshine del GameCube, pero con un twist único que no habíamos visto antes, ya que tendremos aventuras en mundos ambientados a ciudades como Nueva York y nuevos súperpoderes en la gorra de Mario que nos ayudarán a rescatar a la princesa Peach nuevamente de las garras de Bowser.

¡Ya lo saben! Este mes viene cargado de novedades que no puedes dejar pasar. Compártenos cuál es la que más esperas en nuestras redes sociales buscándonos bajo Más Que Cine tv.