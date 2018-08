Así se prepara para la acción un ángel de Charlie

En apenas unas semanas Kristen Stewart se sumergirá de lleno en el rodaje del reboot de 'Los ángeles de Charlie', la serie de los 70 que llevaron a la gran pantalla a principios del 2000 Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore y, de cara a las escenas de acción que sin duda le tocará protagonizar, la actriz ha comenzado a prepararse recurriendo al boxeo.

Aunque hasta ahora ha disfrutado con el aspecto puramente físico del deporte, la perspectiva de poner en práctica las nociones básicas que está aprendiendo le resulta bastante perturbadora al chocar con su personalidad pacífica.

"He estado practicando un poco de boxeo, que es algo por completo nuevo para mí, y ahora me he vuelto adicta. Aunque en cuanto me ha tocado enfrentarme a alguien en el ring, me he dado cuenta de que en realidad me estoy preparando para pelear, para agredir a otra persona, y eso es algo que odio", ha confesado la intérprete en conversación con el portal ET Online.

"Voy a empezar a centrarme en entrenamiento de combate y la situación va a ponerse más agresiva muy rápido". Por el momento Kristen no ha tenido la oportunidad de charlar en persona con las dos otras integrantes del trío de detectives privados, Naomi Scott y Ella Balinska, pero sí ha discutido largo y tendido el nuevo enfoque que se le dará a la historia con su directora Elizabeth Banks: "Lo único que he hecho últimamente ha sido hablar con Liz y me muero de ganas de conocer a las chicas".

Respecto a las críticas que ha recibido el proyecto por llevar de nuevo al cine unas películas relativamente recientes, Kristen insiste en que su reboot rescatará el toque "kitsch" de la serie que obviaron sus predecesoras inmediatas."Puede que no todo el mundo piense en un primer momento que sea algo que necesitemos ver de nuevo porque la versión con la que crecimos era muy divertida y consiguió reinventar la historia de forma realista y demostrando cómo las mujeres sí pueden trabajar juntas. Puede que tratara de ser divertida y entrañable, pero le faltaba cierto elemento 'kitsch' que habíamos visto en la original y que funcionaba muy bien".