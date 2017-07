El príncipe Enrique acudirá a la premiere de "Dunkerque" en Londres

La semana que viene, en concreto el jueves 13 de julio, la ciudad de Londres será el escenario de una de las premieres más esperadas del año, el filme de Christopher Nolan 'Dunkerque', sobre la batalla librada en la ciudad del norte de Francia durante la II Guerra Mundial y la evacuación de los soldados aliados gracias a la solidaridad de ciudadanos ingleses.

En el marco del estreno, el Palacio de Kensington ha querido aprovechar para organizar varios actos en honor a veteranos de guerra que estuvieron en la citada operación.

Continuando con la línea de responsabilidades que ha ido ganando el príncipe Enrique de Inglaterra en los últimos años, en esta ocasión será él quien se ocupe de recibir a varios héroes de guerra en una recepción en palacio, tras la cual acudirá a la citada premiere en los cines Odeon de la céntrica plaza de Leicester acompañado de tres de ellos: George Wagner, Gemma Morgan y Louis Nethercott.

Su padre, el príncipe Carlos, también estará presente en el evento, al que acudirán los protagonistas del filme: Tom Hardy, Kenneth Branagh y Cillian Murphy, además de un previsiblemente nervioso Harry Styles, que tras hacer su debut en la producción pisará su primera alfombra roja como actor.

El nieto de Isabel II terminó su carrera militar en junio de 2015 tras una década ligado a las Fuerzas Armadas Británicas, por lo que se siente completamente a gusto presidiendo actos públicos relacionados con el ejército, los veteranos de guerra o los soldados heridos en servicio.

"Mi padre siempre intenta recordarme quién soy y cosas así, pero para mí es muy fácil olvidarme de todo eso cuando estoy en la Armada. Todos llevamos el mismo uniforme y estamos haciendo lo mismo. Me llevo muy bien con mis compañeros y me encanta mi trabajo. Tan sencillo como eso", relataba al diario The Guardian hace cuatro años tras su paso por Afganistán.