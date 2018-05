¿Cuál será el próximo spin off de "Star Wars"?

Han pasado solo dos días desde que el Festival de Cannes acogiera con una espectacular puesta en escena el estreno mundial de 'Solo: Una historia de Star Wars', el segundo spin off de la saga galáctica que se centra en los inicios del cazarrecompensas -y posterior héroe- Han Solo, el personaje que tanto popularizó Harrison Ford en la trilogía original de la franquicia.Y teniendo en cuenta que la mayor parte de las alabanzas que ha recibido el filme han ido dirigidas a la soberbia interpretación de Donald Glover -quien encarna la versión algo más joven del no menos carismático Lando Calrissian-, no debería resultar sorprendente que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, no haya tenido reparo alguno en revelar ahora que la próxima 'historia' paralela a la línea argumental principal tendrá a este personaje como protagonista indiscutible.

"Creo que el próximo spin off debería estar dedicado a Lando Calrissian. Por supuesto, todavía tenemos muchas historias que contar sobre Han y Chewbacca, pero el siguiente será Lando, sin duda alguna", ha asegurado la sucesora de George Lucas en la productora -que fue adquirida por Disney en 2015- en una entrevista al portal de noticias Premiere France.

Cierto es que gran parte de la estima que los fans de 'Star Wars' sienten por Lando Calrissian se explica fundamentalmente con la brillante interpretación que de él hizo el legendario Billie Dee Williams en la década de los 80, pero los críticos que ya han tenido oportunidad de ver a Glover en el papel han coincidido en que el actor de 34 años -una de las estrellas en alza en el panorama artístico actual- ha sido capaz de proyectar con la misma solvencia las complejidades y el espíritu de este personaje secundario y, al mismo tiempo, vital para la trama.

Pese a que de momento no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de protagonizar la nueva cinta del universo extendido de 'Star Wars', lo que está claro es que el también cantante -su videoclip 'This is America' ya ha rebasado el millón de reproducciones en YouTube- se ha divertido de lo lindo en su primera toma de contacto con la saga futurística por excelencia de la historia de Hollywood.

"Todas las películas de 'Star Wars' son muy divertidas, pero esta es la más divertida de todas. Como ya sabemos lo que va a ocurrir, es decir, que sabemos que [Han, Lando y Chewbacca] no van a morir, pues eso nos ha permitido hacer que el filme fuera más entretenido en otros aspectos. Esta es una película hilarante, perfecta para el verano, y estoy muy emocionado de salir en ella", explicaba Donald Glover durante la presentación de la cinta en Cannes.