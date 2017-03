El "remake" de "Jumanji" es un homenaje a la película original de 1995

635x357 Dwayne 'The Rock' Johnson rodando el 'remake' de 'Jumanji'. EFE

Pese a que todavía falten varios meses para el estreno de la nueva versión de 'Jumanji', programado para diciembre de 2017, la expectación ante el esperado 'remake' de la película original de 1995 protagonizada por Robin Williams no ha dejado de crecer. Ahora, su director Jake Kasdan ha afirmado que esta nueva cinta -protagonizada por Dwayne 'The Rock' Johnson, Jack Black y Kevin Hart- intenta capturar toda la magia del filme original "con un enfoque nuevo y original" que, a buen seguro, no dejará a nadie indiferente.