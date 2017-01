¿Habrá tercera entrega de Trainspotting?

Robert Carlyle, el actor encargado de dar vida al inestable personaje de Francis 'Franco' Begbie en 'Trainspotting' y en su continuación 'T2: Trainspotting', ha dado a entender que podría volver a dejarse crecer el bigote por tercera vez para una nueva película que explore sus dificultades para adaptarse a la paternidad, un tema que ya se ha desvelado que aborda la esperada secuela. De aprobarse el proyecto, la historia se basaría en el libro 'The Blade Artist' de Irvine Welsh, autor de 'Trainspotting' y 'Porn'.

"Esta va a ser la primera vez que el público compruebe que quizás hay una cara desconocida de este tipo. Resulta muy emotivo. Al final Begbie es capaz de sentir algo más que rabia, así que me encanta que se haya podido incluir esa faceta suya, y puede que incluso siente las bases de una nueva cinta, porque Irvine Welsh ya ha escrito 'The Blade Artist'", adelantó Carlyle en la alfombra roja del estreno de 'T2: Trainspotting', celebrado este domingo en Edimburgo.

Aunque aún no haya ningún plan en firme al respecto, ni confirmación oficial por parte del director Danny Boyle, el intérprete estaría encantado de ponerse de nuevo a las órdenes del cineasta. "Hemos hablado de ello y a mí me encantaría hacerlo. Puede que no hayamos visto aún el final de Begbie", apuntó misterioso.Teniendo en cuenta que la secuela de la famosa película protagonizada por Ewan McGregor ha tardado más de 20 años en materializarse, en parte debido al temor del director y del reparto original de acabar manchando el legado de la cinta sobre un grupo de adictos a la heroína, no resultaría descabellado pensar que una hipotética tercera entrega podría tardar aún mucho tiempo en llegar a los cines.

"En este caso han pasado 20 años, es mucho tiempo. Yo creo que todos creíamos que acabaríamos haciéndolo, pero según pasan los años acabas por pensar que nunca sucederá. Pero Danny estaba decidido a esperar hasta que fuéramos 20 años más viejos antes de rodar nada", explicó Robert Carlyle para justificar la larga espera que han tenido que soportar los fans.