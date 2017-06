"xXx" ha encontrado financiación para su secuela

La película 'xXx: Reactivated' vio la luz el pasado enero con la vuelta de su protagonista Xander Cage -interpretado por Vin Diesel-, lo cual supuso una gran alegría para todos sus fans, quienes estaban esperando con el corazón en un puño la confirmación de que habría una nueva cinta de la saga.

Sin embargo, en los últimos seis meses el proyecto pendía de un hilo ya que Paramount, su productora, no conseguía encontrar la financiación suficiente para realizar el filme. Pero que no cunda el pánico, porque ya hay solución: la empresa The H Collection ha decidido apostar por la historia otorgando los fondos que se necesitan para convertirla en realidad. Se desconoce si Vin Diesel volverá a dar vida al personaje principal, así como la fecha de estreno o el director que se pondrá al frente de la esperada producción.