Conoce los manglares de la ciudad y el Festival Artesanal de Panamá Viejo

El Patronato de Panamá Viejo te invita a conocer un poco más de la historia este domingo 28 de julio en un recorrido gratuito al sitio incluyendo el museo para nacionales y extranjeros en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Habrá recorridos guiados en 3 turnos: a las 9:30 a.m., 10:30 a.m. y 11:30 a.m., el punto de encuentro es en la taquilla de la entrada del centro de visitantes.

Además podrás disfrutar del Festival Artesanal Panamá Viejo, donde habrá artesanos, artistas, venta de comida típica artesanal en la Plaza Mayor del Sitio Arqueológico, junto al museo desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., sin embargo puedes entrar hasta las 5:00 p.m.

También puedes visitar la exhibición temporal “El Golfo Mediterráneo de Panamá” de martes a domingo de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

¡No te lo pierdas!