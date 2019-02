Exposición gratuita en 5D en Galería Juan Manuel Cedeño hasta el 20 de marzo

Desde el miércoles 13 de febrero hasta el próximo miércoles 20 de marzo, se estará llevando a cabo la Exposición Colectiva "Obras 5D una propuesta diferente", en las instalaciones de la Galería Juan Manuel Cedeño del INAC, ubicada en el Casco Antiguo.

La muestra cuenta con más de 100 obras de la mano de 7 artistas panameños con técnicas como acrílico, óleo y el Giclé. Entre los artistas participantes están: Alexis Benalcazar, Idielgo Pérez, Enoc Rudas, Pascual Rudas, Beatriz Rodríguez, Scott Crystal, Tania Susuki, Amami Kimusha y muchos otros.

Esta exposición llega gracias al Instituto Nacional de Cultura (INAC) y Weil Art; y está abierta al público, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados 11:00 a.m. a 3:00 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.