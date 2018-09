Flandes redescubre a Rubens, admirado por Bowie y censurado hoy por Facebook

La ciudad natal de Peter Paul Rubens redescubre al artista con un festival dedicado al pintor, cuestionado por la censura de Facebook, que no permite sus desnudos, y admirado, entre otros, por estrellas contemporáneas como David Bowie.

Precisamente un cuadro de la colección del excéntrico cantante británico, fallecido en 2016, puede verse ahora en la casa natal del pintor en Amberes: un arcángel de Tintoretto que busca poner en relación la obra de Rubens con la de sus maestros y discípulos.

Entre ellas, "Adán y Eva" (1598-1600), uno de los desnudos que han devuelto a Rubens al primer plano mediático este verano con la polémica censura de Facebook.

Como ocurrió con la Venus de Willendorf, una escultura paleolítica de 30.000 años, o "El origen del Mundo" de Gustave Courbet, el cuadro de Rubens fue víctima del mecanismo de bloqueo automático utilizado por esta red social, que, quinientos años después de su creación, estimó que esa obra mostraba contenido sexual explícito.

La respuesta a Facebook de la Casa Museo de Rubens fue colocar a un grupo de agentes de seguridad que "detienen" a los visitantes que deciden contemplar esos desnudos y filmar un vídeo irónico que se ha hecho viral en Internet y busca burlarse de esa medida.

Representantes de la compañía de Mark Zuckerberg viajarán a Flandes, en una fecha aún por determinar, para buscar soluciones a este asunto que preocupa en el mundo del arte y que ha puesto de manifiesto que, por ahora, un ordenador no puede distinguir entre arte y pornografía.

"No creo que la gente pueda ofenderse por una pintura con un desnudo. No es algo concebido como algo sexual, y tendría que haber otro sistema para censurar o limitar las imágenes no apropiadas para su difusión en las redes sociales", afirma a Efe la conservadora de la Casa que vio nacer al artista en 1577, Katrijn Van Bragt.

Para la experta, "las redes sociales son un sistema de comunicación esencial para entender el arte" pero hace falta el desarrollo de un "buen sistema" que evite las censuras arbitrarias e incluso el cierre de cuentas de usuarios que publiquen esas imágenes solo con la intención de compartir arte.

¿Se puede pedir a Facebook tener criterio estético? ¿Puede ser ofensivo un desnudo pintado hace cinco siglos? Según la experta, desarrollar una herramienta en este sentido es esencial para garantizar la difusión de obras de arte clave "sin censura".

"Hace falta un sistema bueno para hacer esto, el sistema actual no funciona y hace falta una solución, porque realmente es un buen medio para difundir el arte entre la gente", defiende la conservadora, para quien, si bien una obra puede descubrirse a través de la red "las emociones que suscita solo pueden sentirse frente a la misma".

Esta polémica ha dado un impulso al "Año del Barroco", un festival cultural que se prolongará en Amberes de aquí a final de año y que busca principalmente rendir homenaje a "su más ilustre ciudadano", que cuenta con más de cincuenta obras ubicadas de forma permanente en distintos rincones de la ciudad, desde museos, iglesias o su casa natal.

Rubens ejerció una gran influencia en la pintura flamenca y en toda Europa y fue el primero en importar a Flandes el estilo italiano de Tiziano y Tintoretto, además de un marchante de arte reconocido que consiguió enriquecerse con su trabajo en vida.

"Fue el principal pintor del Archiduque de Amberes, tenía muchos contactos con las cortes italianas. Se hizo amigo del alcalde de Amberes, Nicolas Rokox, y se convirtió en un empresario muy influyente", explica van Bragt.