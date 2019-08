Fundéu BBVA: "la árbitra", femenino adecuado

"Árbitra" es la forma adecuada de formar el femenino de "árbitro" y se recomienda concordarla con el artículo en femenino ("la árbitra", "una árbitra"...), señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como "Liverpool y Chelsea disputarán la Supercopa de Europa, que será dirigida por la árbitro Stéphanie Frappart" o "La árbitro decidió suspender el partido por el mal tiempo".

La forma "árbitra" es la apropiada para construir el femenino del sustantivo masculino "árbitro", tal y como recoge el Diccionario académico.

En cuanto al artículo que le corresponde, el "Diccionario panhispánico de dudas" señala que en el caso de "árbitra" y de otros sustantivos que se refieren a seres sexuados que han comenzado a usarse en femenino en los últimos años ("la árabe", "la ácrata"), se muestra una clara preferencia por el femenino. Por lo tanto, se recomienda el uso de "la árbitra".

Esta recomendación se hace extensible a los artículos indefinidos "una", "alguna" y "ninguna" y a cualquier elemento que tenga que concordar con esta forma ("alguna árbitra", "la veterana árbitra").

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir: "Liverpool y Chelsea disputarán la Supercopa de Europa, que será dirigida por la árbitra Stéphanie Frappart" y "La árbitra decidió suspender el partido por eñ mal tiempo".

No obstante, y a pesar de que el uso con el artículo en masculino ("el árbitra") no tiene tradición alguna, su utilización no podría censurarse, por analogía con los sustantivos femeninos que al comenzar con a tónica sí lo llevan ("el área", "el agua", "el aya", etc.), siempre que entre ambos no se interponga otra palabra.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán.