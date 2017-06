John Green publica en octubre una nueva novela

Admiradores de John Green, marquen sus calendarios: el autor del éxito "The Fault in Our Stars" (“Bajo la misma estrella”) publicará una nueva novela el 10 de octubre, anunció Dutton el jueves.

El libro se titula "Turtles All the Way Down" y sigue a una chica de 16 años que sale en busca de un millonario desaparecido mientras lidia con una enfermedad mental.

Es el primer libro de Green desde "The Fault in Our Stars", que salió en el 2012. Según Dutton, la nueva obra es "sobre la amistad para toda la vida, la intimidad de una reunión inesperada, la ficción creada por fans de Star Wars y las tuátaras. Pero en el fondo es sobre Aza Holmes, una joven que navega la existencia diaria por la espiral cada vez más ajustada de sus propios pensamientos".

Green, de 39 años, dijo en un comunicado que ha estado trabajando en "Turtles" mucho tiempo.

"Este es mi primer intento por escribir directamente sobre el tipo de enfermedad mental que ha afectado mi vida desde la infancia, así que aunque la historia es de ficción, también es bastante personal", dijo el autor, quien ha hablado públicamente de su lucha con el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad.

Green es uno de los autores más adorados en el mundo por "The Fault in Our Stars", el drama de dos pacientes adolescentes de cáncer que ha vendido 45 millones de ejemplares. La novela fue llevada al cine en una película homónima protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort.

Sus libros también incluyen "Paper Towns" (“Ciudades de papel”), también llevada al cine, y "Looking for Alaska" (“Buscando a Alaska”).