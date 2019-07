Miles firman petición contra demolición de emblema country

Miles de personas esperan detener la demolición de un edificio en el centro de Atlanta donde se cree que se grabó el primer éxito de la música country.

El Atlanta Journal-Constitution reportó que Fiddlin' John Carson probablemente grabó "Little Log Cabin in the Lane" en ese edificio en 1923.

El mes pasado, una constructora con sede en Myrtle Beach que planea construir un hotel de 21 pisos con tema de Margaritaville obtuvo un permiso para demoler el edificio. El terreno donde actualmente se erige el edificio sería usado para contenedores de basura y colectores de grasa junto al restaurante del hotel en el primer piso.

Hasta ahora, más de 8.000 personas han firmado la petición en línea para preservar el edificio.

El residente y arquitecto de Atlanta Kyle Kessler creó la petición. Dice que se pararía entre el edificio y la demoledora para detener su destrucción.