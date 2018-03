Muere Jan Maxwell, estrella de Broadway nominada a 5 Tony

Jan Maxwell, una estrella de Broadway nominada a cinco premios Tony, falleció. Tenía 61 años.

Su esposo, el actor y dramaturgo Robert Emmet Lunney, dijo que la actriz murió el domingo en su residencia en Manhattan tras una larga batalla con un cáncer.

Maxwell hizo su debut en Broadway como una suplente en la producción de 1989 del musical "City of Angels".

Recibió cinco nominaciones al Tony a lo largo de su carrera, la primera en el 2005 por el musical "Chitty Chitty Bang Bang". También fue postulada por su trabajo en "Coram Boy" (2007), "Lend Me a Tenor" (2010), "The Royal Family" (2010) y "Follies" (2012).

Maxwell apareció además en televisión, en episodios de series que incluyen "Law & Order", ''All My Children", ''Gossip Girl" y "The Good Wife".