El Museo Guggenheim retirará piezas de muestra tras críticas

El Museo Guggenheim de la Ciudad de Nueva York anunció que retirará tres piezas de una próxima exposición tras recibir amenazas violentas por su inclusión.

La retirada de las obras se debió a la preocupación por la seguridad del personal y los visitantes del museo, dijo la institución en un comunicado el lunes en la noche. Una de las piezas criticadas era un video titulado "Dogs That Cannot Touch Each Other" (“Perros que no pueden tocarse”) que mostraba a pit bulls atacándose mientras estaban atados a cintas andadoras.

Las otras piezas que se retirarán incluyen una cúpula con cientos de insectos vivos y reptiles y un video de un jabalí y una cerda apareándose en público.

La muestra, "Art and China After 1989: Theater of the World", se inaugura el 6 de octubre.