Peter Crouch: de la gloria futbolística al "mundo de la literatura"

El exfutbolista Peter Crouch (38) no ha dejado de demostrar en tiempos recientes, sobre todo desde que confirmara su retirada definitiva de la competición profesional este mismo año, que tiene un talento innato para la comunicación de masas tanto en su papel de comentarista deportivo para la BBC como con el sinfín de anuncios publicitarios que ha venido protagonizando en su Inglaterra natal.

Sin embargo, el que fuera delantero centro de equipos como el Liverpool y el Tottenham una de las pocas figuras del deporte rey que ha escrito personalmente su autobiografía, el exitoso libro "How to be a footballer" está convencido de que su evidente carisma y telegenia palidecen en comparación con sus notables habilidades narrativas. Tanto es así, que ahora ha anunciado que se dispone a empezar una nueva etapa como escritor de ficción.

"He decidido que voy a dar un paso adelante para adentrarme en el mundo de la literatura. Simplemente me encanta escribir y creo que se me da bien recoger ideas de mi entorno, especialmente de mis hijos. Creo que ha llegado el momento de meter la cabeza en el exigente negocio de la escritura", ha explicado tajante el británico, padre de cuatro hijos con su esposa Abbey Clancy, en conversación con el diario Daily Star.

El extrovertido Peter Crouch, quien todavía ostenta el récord del mayor número de goles anotados de cabeza en la historia futbolística de su país, planea compaginar su papel de padre de familia numerosa y el de novelista en ciernes con las responsabilidades semanales que ya se desprenden de su aclamado podcast en la emisora BBC Radio 5, en el que aborda los aspectos más personales y emotivos de la vida de un futbolista de élite.

"La BBC está considerando la posibilidad de darle su propio programa de televisión, aunque ahora está totalmente centrado en su podscast, que ha tenido un éxito mayúsculo y claramente inesperado. Peter ha dejado muy claro que es un comunicador nato, uno que se expresa con total claridad y al que las bromas ingeniosas le salen sin aparente esfuerzo", ha asegurado un informante a la misma publicación.