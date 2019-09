Un niño colombiano gana protagonismo en concierto de André Rieu en Bogotá

Un niño colombiano de ocho años se convirtió en el protagonista inesperado del segundo concierto en Bogotá del violinista y director de orquesta holandés André Rieu, que lo invitó a subir al escenario y este sábado recibe comentarios elogiosos en las redes sociales.

El momento de fama del menor Daniel Sanabria Torres tuvo lugar la noche del viernes en el Movistar Arena durante una interrupción de hora y media del concierto debido a una falla técnica, que el público esperó ordenadamente y cantando a que fuera solucionado.

Durante la espera las pantallas mostraron entre el público a un niño que desde la grada del segundo piso interpretaba canciones populares latinoamericanas con una flauta traversa, lo que no pasó desapercibido para Rieu.

Antes de que se resolviera el problema técnico, que según explicó Rieu es la primera vez que le sucede en 30 años que lleva presentándose en todo el mundo, volvió al escenario con su Orquesta Johann Strauss e invitó al niño a acompañarlos.

El pequeño subió entonces a la tarima acompañado por su madre y el maestro holandés lo tomó de la mano y lo condujo al centro del escenario entre aplausos del público y de los propios músicos.

Enseguida, Rieu dirigió a la orquesta, toda de pie y sin micrófonos, en la interpretación de "Cielito lindo", con el niño a su lado acompañándolos con la flauta.

"Fue chévere (bonito) porque yo lo escucho en el computador y me gusta mucho su música", dijo a Efe el pequeño sobre la "inolvidable experiencia" de tocar al lado del artista de Maastricht.

El niño contó que estudia música en el Instituto Paulo Freire y su asistencia al concierto fue un regalo sorpresa de sus padres.

Otro momento memorable del concierto ocurrió en la parte final cuando las pantallas mostraron a dos monjas entre el público, una de las cuales no se resistió a la emoción y se levantó de su asiento para danzar el vals "El Danubio azul" con un hombre que estaba a su lado, actitud que el público premió con una ovación a la religiosa.

Según explicó en un comunicado el Movistar Arena, la interrupción del concierto, el segundo de los cuatro de André Rieu y su orquesta en Bogotá, fue causado por "una falla técnica en el seteo de los equipos del artista".

La organización agradeció el apoyo y respeto con el que el público soportó la espera, así como "la entrega del artista", que manejó con su habitual y refinado sentido del humor la situación, lo que hizo que el concierto, a pesar del incidente, "fuera inolvidable".

Due to a technical problem, we had to pause the concert in Bogota yesterday. The crowd responded fantastic and kept singing and doing the wave! Suddenly a boy grabbed his homemade flute and started playing. The entire crowd sang along! Thank you Bogota for your patience! 💛🇨🇴 pic.twitter.com/sAD4EU5Vnd