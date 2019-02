Cinco carrozas inspiradas en Panamá desfilarán en Rio de Janeiro

635x357 Rosa Iveth Montezuma, Erika Ender, Blas Pérez y One Two desfilarán en Rio de Janeiro, en la delegación de la escuela de samba Estácio de Sá..

Un gran espectáculo inspirado en Panamá es lo que prepara la escuela de samba Estácio de Sá para presentar durante el Carnaval de Rio de Janeiro, el más famoso del mundo, que se desarrolla en el conocido Sambódromo.

En una reciente entrevista en el progama “Refinando con One Two”, que se transmite todos los viernes a través de Medcom Go, se contó con la participación de Henrique De Oliveira, Tarcisio Zanon y Serginho do Porto, miembros de Estácio de Sá. Ellos revelaron algunos de los detalles sobre la participación de los panameños y la alegoría que presentarán en el Carnaval.

"La fe que emerge de las aguas" es el título del espectáculo, que contará con cinco carrozas y que se inspira principalmente en la historia del Cristo Negro de Portobelo. Pero además, en los carros alegóricos se hará gala de la abundancia de mariposas y peces, que enmarcan el significado de Panamá.

¿Por qué escoger Panamá?

Tarcisio Zanon, mejor conocido como "carnavalesco", quien es la persona que diseña y crea todo la alegoría inspirándose en otras culturas, contó que su motivación este año proviene del Cristo Negro, ya que había escuchado mucho sobre él y su idea principal es extender fronteras y lograr un intercambio cultural. Este trabajo lo realiza con un año de anticipación, durante el cual diseña vestuarios y temas para más de 1,500 personas.

Para el desfile 2019 de Estácio de Sá han estado investigando más sobre Panamá para así poder recrear todo como se debe. Además, contarán con varias personalidades que engalanarán las diferentes carrozas. Erika Ender, Blas Pérez, Rosa Iveth Montezuma y la One Two son algunos de los representantes panameños, cada uno contará con su traje de fantasía, que también son un diseño de Zanon.

La canción

Otro elemento muy importante al momento de desfilar por la Marquês de Sapucaí es la canción, Serginho do Porto es el cantor oficial de Estácio de Sá. Durante la entrevista con One Two, reveló que durante la semana practica alrededor de 4 o 5 días, cuatro horas por día.

Serginho do Porto debe cantar los 82 minutos que debe tardar el recorrido de la escuela por el Sambódromo. Debe interpretar la canción sin parar y con la misma euforia y alegría en todo momento.

Hay algo muy importante es que en esta canción también colaboran varios cantantes panameños como es el caso de Samy y Sandra Sandoval, Margarita Henríquez y Afrodisíaco.

El desfile de Estácio de Sá será el Sábado de Carnaval, el próximo 2 de marzo.