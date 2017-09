A.J. McLean promete ayudar a Aaron Carter tras su ingreso en rehabilitación

El cantante A.J. McLean ha tenido la oportunidad de ver crecer a Aaron Carter, desde la época en que acompañaba a los Backstreet Boys en sus giras como hermano pequeño del popular Nick Carter hasta su propia consagración como ídolo juvenil cantando 'I Want Candy'. Por esa misma razón, al intérprete le duele tanto ver a su amigo atravesando uno de sus peores momentos, después de concluir su relación de un año con la fotógrafa Madison Parker y reconocer públicamente que padecía una adicción a los calmantes, que utilizaba con demasiada frecuencia para lidiar con los problemas de ansiedad y estrés y que le llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación hace una semana.

"Voy a llamar a Aaron. Simplemente le diré que yo también he pasado por todo eso, sé que le cuesta admitir lo que le está pasando. Sé la vergüenza que se siente, pero hay que ser un gran hombre para admitir cuándo se está equivocado. Hay veces que hace falta tener a tu lado a alguien dispuesto a ayudar, y escuchar a aquellos que se preocupan por ti y que además han pasado por lo mismo. Yo he estado en rehabilitación en tres ocasiones, y he conseguido superarlo. Solo hay tres opciones si no te recuperas: la cárcel, una institución o la muerte", ha asegurado A.J. en conversación con el portal TMZ.

Actualmente, Aaron y su famoso hermano no mantienen ningún tipo de relación, tal y como reveló el primero horas antes de abandonar temporalmente las redes sociales y de que que su mánager anunciara su ingreso en rehabilitación. Aunque le duela ver a dos personas tan queridas para él distanciarse, A.J. es capaz de comprender los sentimientos y la postura de ambos.

"Yo he pasado por todo esto. Hoy en día estoy sobrio, pero no importa, sigue siendo mucho trabajo. Me preocupo por él, le quiero como si fuera mi propio hermano. Creo que Nick se encuentra en un punto en que se siente muy frustrado, no sabe qué hacer; ya lo han intentado todo", ha apuntado.

Después de que Aaron fuera detenido el pasado mes de julio por conducir bajo los efectos de ciertos medicamentos y por posesión de una pequeña cantidad de marihuana, comenzó a rumorearse que sufría una fuerte adicción a las drogas que, entre otras cosas, se vería reflejada en su extrema delgadez, algo que él se apresuró a desmentir aclarando que su aspecto desmejorado se debía a un trastorno alimenticio motivado por una hernia de hiato.El cantante ha prometido aclarar todas las dudas sobre su salud y su situación familiar una vez consiga recuperarse y encarrilar su vida.