Aaron Carter acusa a su hermano Nick de usar su arresto en beneficio de su imagen

Este fin de semana no ha sido nada fácil para los hermanos Carter. Aaron, aquel niño angelical que a los 13 años enamoró al mundo cantando 'I Want Candy', fue arrestado el sábado en la pequeña población de Cornelia, Georgia, junto a su novia Madison Parker por conducir bajo la influencia del alcohol y por posesión de marihuana (unos 28 gramos).

Cuando la pareja fue puesta en libertad bajo fianza el domingo, se encontró con un tuit del famoso hermano mayor de Aaron, Nick, en el que la estrella de la música -que ha tenido sus propios problemas con la justicia en el pasado- le ofrecía su apoyo en un momento tan complicado, un gesto que sin embargo no fue recibido como cabría esperar.

"A mi hermano: te quiero pase lo que pase, y si necesitas pedir ayuda, estoy aquí dispuesto a ayudarte a que te recuperes. Los asuntos de familia no siempre son fáciles, pero estamos aquí para ti", declaraba el intérprete de 37 años el domingo en su cuenta de Twitter.En lugar de reconfortar a su hermano pequeño, este mensaje tan solo ha conseguido enfurecerle, ya que Aaron considera que se trata únicamente de una maniobra publicitaria para beneficiar la imagen pública del componente de los Backstreet Boys.

"Si mi propia sangre se preocupase realmente por mi bienestar, ¿por qué no me llama directamente para tener una conversación en lugar de hacerlo a través de un foro público y conseguir que toda la atención se centre en él? Usarme para sus relaciones públicas y hundirme aún más cuando estoy en lo más bajo no está bien. A pesar de todo esto, amo a mi familia en las buenas y en las malas", ha hecho saber el cantante de 29 años a través de un comunicado.

El componente de la boyband -que actualmente se encuentra en Las Vegas ofreciendo una residencia de conciertos junto al mítico grupo de los 90- no ha querido contestar a su hermano públicamente, pero sí lo ha hecho de forma indirecta retuiteando un mensaje de su esposa Lauren en el que esta le pedía a través de la misma red social a Madison -novia de Aaron- que les enviase el número de teléfono de su cuñado, dando a entender así que si Nick no se había puesto en contacto por teléfono con su hermano pequeño era porque no tenía cómo hacerlo.

En el comunicado de la discordia, el mánager de Aaron Carter ha querido disculparse con los fans del artista -que se vio obligado a cancelar su actuación de este sábado en el Kansas City Live! de Missouri tras su arresto- y ha ofrecido la versión de los hechos de su cliente, alegando que la marihuana que tenía en su poder era de uso medicinal y, por tanto, no infringía la ley: supuestamente Aaron posee un permiso para consumirla como tratamiento para sus problemas de ansiedad.

Además, el artista ha denunciado haber sido víctima de violencia policial y de una detención injusta porque, según él, ni siquiera se encontraba en el interior de su vehículo cuando fue acusado de conducir bajo la influencia del alcohol."Aaron estaba viajando sin descanso promocionando su nuevo sencillo 'Sooner or Later' por todo el sudeste del país cuando a su coche se le salió el neumático nuevo que le acababan de poner. Aaron llevó su vehículo al Auto Zone más cercano [una tienda especializada en reparación de vehículos] en Cornelia, Georgia.

Una vez allí y después de solicitar ayuda para arreglar el neumático, fue arrestado por varios oficiales de policía que hicieron gala de una agresividad injustificada. La policía también violó su derecho a un abogado. Aaron tiene receta médica para consumir marihuana terapéutica debido a su largo historial de ansiedad.

El video de Auto Zone demostrará que Aaron no estaba en el interior de un vehículo en movimiento cuando se le arrestó y acusó de conducir bajo la influencia del alcohol. Él cree que se le detuvo debido a su popularidad y un abogado estudiará el caso. Aaron y su novia Madison continuarán adelante con sus viajes y se disculpan sinceramente por cualquier inconveniente que este asunto legal haya podido causar, especialmente a sus fans en cuanto a las fechas de la gira se refiere. Las fechas canceladas se reprogramarán", ha asegurado su representante legal.