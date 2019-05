Aaron Carter resta importancia a su comentario sobre el comportamiento "inapropiado" de Michael Jackson

Hasta hace apenas unas horas todo parecía indicar que el cantante Aaron Carter aprovecharía su participación en el reality "Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition", en el que cuatro conocidas familias del mundo del espectáculo acuden a sesiones de terapia con el objetivo de solucionar sus diferencias, para desvelar su propia versión de los hechos acerca del lado más oscuro del fallecido Michael Jackson.

La figura del legendario artista vuelve a estar en boca de todos tras la emisión del documental "Leaving Neverland" basado en los testimonios de dos de los hombres que supuestamente fueron víctimas de abusos sexuales por parte del rey del pop cuando eran menores.

En su caso, el hermano pequeño de Nick Carter entabló una estrecha amistad con Michael a raíz de su pasado compartido como estrellas infantiles cuando el primero tenía tan solo 14 años y, aunque Aaron siempre había sostenido que el intérprete jamás se había propasado en modo alguno con él, en su último proyecto televisivo ha añadido un ligero matiz a esos comentarios que podría cambiarlo todo.

"Michael era un gran tipo, de verdad, al menos por lo que yo sé. Jamás hizo nada que fuera inapropiado. Excepto en una ocasión. Hubo una vez que sí hizo algo que podía considerarse poco apropiado", desvela sin entrar a dar detalles en uno de los adelantos promocionales del mencionado programa.

Por supuesto, sus declaraciones no han tardado en volverse virales y ahora él ha tenido que recurrir a sus redes sociales para pedir cautela y respeto a la memoria de su antiguo compañero de profesión y mentor.

"A todos los que me estáis apoyando, lo aprecio mucho. Los motivos que me han empujado a hablar acerca de este asunto son solo contar mi verdad, ser honesto y también defenderle basándome en mi experiencia con Michael. Era un hombre maravilloso, eso lo diré siempre. Así que os pido por favor que no convirtáis esto en algo que no es", ha escrito en un tuit.