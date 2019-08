Aaron Carter no corre ningún peligro tras su última ruptura

La policía se presentó este miércoles por la mañana en la casa que Aaron Carter tiene en Lancaster (California) tras recibir una llamada anónima, que se cree que habría realizado una mujer, expresando su preocupación por el bienestar del cantante, quien en opinión de esa persona desconocida había mostrado tendencias suicidas y podría suponer un peligro para sí mismo al haber vuelto a consumir drogas.

Según informa el portal TMZ, las autoridades fueron informadas de que varios miembros de su familia estaban enormemente preocupados por él tras la ruptura de su última relación sentimental.

En un primer momento, cuando los agentes se presentaron en su vivienda, el intérprete estaba ausente, pero organizó una reunión para que pudieran comprobar en persona que no había ningún motivo por el que alarmarse y esa ha sido también la conclusión a la que han llegado ellos.

Es más, el representante legal de Aaron ha dado a entender que todo podría haber sido una especie de broma pesada y ha insinuado que su ex Lina Valentina podría encontrarse detrás de lo ocurrido al asegurar que lo único que desea el artista es pasar página cuanto antes y que no dudará en emprender acciones legales contra su ex si resulta necesario.

Al parecer ambos continuaron viviendo bajo el mismo techo tras el final de su noviazgo hasta hace unos días, cuando él le pidió que se mudara y ella reaccionó de manera violenta, lo que podría explicar que más tarde hubiese querido 'vengarse' alertando a la policía.