Aaron Carter ya está preparado para conocer a otros hombres

Después de haber atravesado un auténtico calvario en el plano físico que desembocó en un inevitable paso por rehabilitación, el cantante Aaron Carter presumía hace unos días ante sus seguidores de las redes sociales de los progresos que ha venido realizando a la hora de recuperar buena parte del peso perdido en los últimos meses, fruto de un trastorno alimenticio motivado por el uso abusivo de ciertos medicamentos y por una serie de desafortunadas úlceras en su estómago.

Precisamente para poner el broche de oro a esta prometedora etapa que inicia en su ámbito más personal, marcada también por su vuelta a la soltería, el anuncio de su bisexualidad y su confesado deseo de ser padre, el hermano del también intérprete Nick Carter no ha dudado en confesar públicamente que ya está preparado para conocer chicos y, en el caso de encontrar a la persona perfecta, vivir un ilusionante idilio con alguien de su mismo sexo.

"Tengo que reconocer que todavía sigo confuso al respecto, es decir, con mi bisexualidad. Es algo que acepto y asumo con total naturalidad, pero es verdad que estamos hablando de un terreno desconocido para mí. Acabo de empezar a hablar de ello y todavía estoy aprendiendo mucho sobre mi comunidad", se ha sincerado en una entrevista al podcast LGBTQ&A, antes de reflexionar sobre la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, acabe forjando una sólida relación con otro varón.

"Nunca sabes lo que te va a deparar el futuro, pero si acabo conociendo a un chico y me embarco con él en un proyecto de vida en común, pues no tendré ningún problema con ello. Es un tema del que pienso con frecuencia, y probablemente escribiré una canción sobre la idea", ha aseverado en la conversación.Antes incluso de proyectar mentalmente su futuro amoroso, el artista dejaba patente que su deseo de ser padre algún día no era ni mucho menos resultado de un momento de improvisación, sino parte de un exhaustivo plan a largo plazo para sentirse más realizado y dar mayor sentido a su vida.

"Estaba pensando en adoptar. Quiero tener niños, sin duda. Mi objetivo final es ser padre. Cuando cumplí los 30 me dije: 'De acuerdo, ahora sé que mi propósito es tener un hijo, pero no solo eso, también tener a mi lado a una mujer o un hombre, porque nosotros también podemos tener niños juntos. Pero tendría que tratarse de alguien muy especial. Yo ya tengo 30 años y, a mi edad, mi padre ya estaba teniendo niños, así que más me vale darme prisa", revelaba a la revista Us Weekly.