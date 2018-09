Aaron Carter presenta oficialmente a su nueva novia

Los últimos planes que había compartido Aaron Carter acerca de su vida sentimental pasaban por tomarse una larga temporada para sí mismo después de unos meses muy complicados a finales del año pasado, marcados por su arresto y por el final de su relación con su novia Madison entre rumores de que la ruptura podía haber tenido mucho que ver con la decisión del cantante de hacer pública su bisexualidad.

En ese paréntesis en su currículum amoroso al intérprete le dio tiempo a pasar por rehabilitación, ganar 14 kilos, preparar un disco y reparar su deteriorada relación con su hermano mayor Nick Carter, y parece que entre medias también tuvo la oportunidad de encontrar, sin pretenderlo, a su media naranja.

Así lo ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Instagram para hacer las presentaciones oficiales entre sus seguidores y su nueva chica, Lina Valentina, confirmando los rumores que apuntaban a que entre ambos existía algo más que una bonita amistad después de que ella publicara a principios de este septiembre dos selfies junto a su chico.

"Por fin he encontrado al amor de vida. Nadie me ha entendido nunca ni me ha demostrado el amor que me profesa esta mujer, jamás. Lina Valentina, mi corazón será tuyo por el resto de nuestras vidas", ha proclamado Aaron.P

ese a que al artista no se le escapa que conoce a Lina desde hace relativamente poco, en el fondo está convencido de que con un poco de esfuerzo, compromiso y paciencia, su romance con la guapa artista afincada en Los Ángeles se terminará de consolidar hasta dar paso a un vínculo indestructible.

"Nuestra relación aún es nueva, pero envejeceremos juntos, rodeados de nuestra familia y te querré y respetaré y trataré de ser el hombre que siempre he deseado ser porque tú me has demostrado ser la mujer con la que siempre soñé. Eres mi luz, mi sueño y jamás tiraré la toalla cuando se trate de nosotros, sin importar qué suceda. Eres mi reina; te quiero con cada fibra de mi ser y de mi corazón. Las relaciones no son sencillas, pero quiero que sepas que jamás dejaré de estar enamorado de ti. Mañana estaré en casa contigo".

Atrás han quedado ya los momentos en que Aaron aseguraba que estaba listo para embarcarse "en un proyecto de vida en común con otro chico" si se presentaba la oportunidad. Poco después él mismo salía a la palestra de las redes sociales para lamentar la importancia que se había dado a sus declaraciones sobre el romance físico que había mantenido siendo un adolescente con otro joven hacia el que se había sentido muy atraído, al mismo tiempo que descartaba la posibilidad de que algún día acabara sentando cabeza junto a otro hombre.

"Se trató más bien de una historia que sucedió cuando yo tenía 17 años, y es cierto que puedo encontrar atractivos tanto a hombres como a mujeres, pero en el fondo creo que se me malinterpretó un poco. Me veo acabando con una mujer y teniendo hijos. Quiero una familia", matizaba en una entrevista al portal Hollywood Life.