Aaron Carter vuelve a estar soltero

Menos de un año le ha durado a Aaron Carter la estabilidad sentimental que parecía haber encontrado al lado de su ya expareja Lina Valentina.

En noviembre de 2018, el hermano menor de Nick Carter anunció a través de sus redes sociales su intención de casarse y formar una familia junto a la modelo y cantante que había logrado conquistar su corazón después de que atravesara una de las etapas más difíciles de su vida, marcada por su arresto por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol, el inesperado revuelo que causó su anuncio de que era bisexual que matizó posteriormente y su ingreso en rehabilitación para lidiar con una adicción a los calmantes.

Sin embargo, este fin de semana la antigua estrella infantil que saltó a la fama a la sombra de los Backstreet Boys cantando sencillos tan pegadizos como "I Want Candy" ha anunciado el final de su relación aclarando que, pese a lo decepcionante que le ha resultado dl desenlace, no le guarda ningún rencor a su ex y siempre atesorará las lecciones que aprendió a su lado.

"Lina y yo hemos decidido seguir caminos separados. Esperaba de corazón que esta vez fuera la definitiva, la que durara para siempre. Habíamos hablado incluso de tener niños, pero al mismo tiempo no éramos capaces de superar nuestras diferencias y eventualmente nuestra relación se fue volviendo cada vez menos sana", ha explicado él en un comunicado público para justificar en parte los motivos que precipitaron su ruptura.