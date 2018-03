Aaron Paul ha llamado a su primera hija Story

La semana pasada Aaron Paul y su esposa Lauren anunciaban el nacimiento de su primera hija a través de Instagram junto a una tierna instantánea en la que solo se veía el piececito de la pequeña.Ahora, el portal The Blast ha revelado el nombre que el matrimonio habría elegido para su retoño tras obtener supuestamente acceso a su partida de nacimiento.

Siguiendo la tradición no escrita en la meca del cine, los orgullosos papás se habrían decantado por una opción poco convencional: Story Annabelle Paul, en la que el apellido de la niña sería, en realidad, el segundo nombre del famoso intérprete, que utiliza como carta de presentación a nivel profesional.

Pese a que Story no sea una sugerencia habitual -por el momento- en los populares libros que recopilan un sinfín de nombres para bebés, lo cierto es que la hija de Aaron y Lauren no destacará demasiado entre sus coetáneos del mundo del espectáculo, en vista de que Kim Kardashian y Kanye West se han decantado por llamar a su tercera niña al igual que una ciudad, Chicago, o de que Ryan Reynolds y Blake Lively optaron por James para su primer bebé en honor al fallecido padre del actor, sin importarles que su primogénita fuera una niña.Por su parte, el protagonista de 'Breaking Bad' y su pareja esperaron hasta ver en persona a Story para decantarse por este peculiar nombre.

"Tenemos en mente unos cuantos nombres. Si a alguno de los dos no le gustaba uno, no se incluía entre la selección. Ya tenemos unas cuantas opciones y esperaremos a conocerla para decantarnos por unos. Estoy muy emocionado. Me encantan los bebés, siempre me han encantado. Ahora mismo pasamos mucho tiempo en la habitación que hemos preparado para el nuestro. Es nuestra habitación favorita de la casa, y sí, ya lo tenemos todo preparado", aseguraba el actor en una entrevista concedida poco antes de la llegada al mundo de su primogénita.