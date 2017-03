Aaron Taylor-Johnson no descarta retirarse antes de tiempo

El actor Aaron Taylor-Johnson se ha dejado ver por la alfombra roja de casi todas las entregas de premios de esta temporada gracias al sinfín de nominaciones que se ha llevado por su papel en la cinta 'Animales nocturnos', del director Tom Ford.

Sin embargo, el británico reconoce ahora que hubiera preferido quedarse en casa para disfrutar de la tranquilidad que le brinda su familia y escapar así de todos los incómodos elogios -y del discurso que tuvo que pronunciar al hacerse con el Globo de Oro- que tuvo que recibir en público.

"No es que sea desagradecido, ni mala persona. Simplemente no llevo bien ser el centro de atención. Me gusta que mi mundo esté en calma. Cuando llevas este estilo de vida, puedes llegar a volverte loco. Es por eso que la mitad de mis amigos han descarrilado. Te pasas la noche despierto y acabas bebiendo y drogándote", reveló el marido de la directora Sam Taylor-Wood a la revista Mr. Porter al hablar sobre la cara más amarga de la popularidad.

Después de conocerse en el rodaje de 'Nowhere Boy', y a pesar de la polémica que suscitó la diferencia de edad que existe entre ellos, Aaron y Sam no tardaron en demostrar que su historia de amor estaba destinada a durar en el tiempo al formar una bonita familia con el nacimiento de sus hijas Wylda (6) y Romy (4).

Es precisamente esta faceta de padre el eje sobre la que gira el resto de su vida cotidiana, hasta el punto de que el actor se plantea con frecuencia abandonar para siempre la industria del cine para poder dedicar todo su tiempo a sus pequeñas.

"Me llena mucho más ser padre que ser actor. Quiero dejar mi carrera constantemente", manifestó el intérprete en la misma conversación, confesando de paso que recibe una mayor satisfacción personal al cocinar para sus pequeñas o dedicándose al mantenimiento de su jardín que rodando una película lejos de los suyos.

En este sentido, Aaron está de enhorabuena tras conocerse recientemente que volverá a coincidir en un proyecto cinematográfico con su querida esposa, de la que solo tiene palabras de amor y admiración y a quien considera un verdadero "modelo a seguir" por ser una de las mujeres más fuertes e independientes que conoce.