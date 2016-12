¿Abandona Rob Kardashian los "realities" para siempre?

Los problemas de salud y de depresión de Rob Kardashian, causados en gran parte por su aumento de peso, le mantuvieron alejado durante varias temporadas del rentable reality de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians' hasta el pasado abril, cuando regresó por todo lo alto para compartir con los espectadores los detalles de su entonces incipiente romance con Blac Chyna, la madre de su hija Dream y del pequeño King Cairo (4), a quien tuvo con el rapero Tyga, actual novio de la más joven del mediático clan, Kylie Jenner, hermanastra de Rob y por tanto cuñada de la exstripper.

El culebrón en que acabó convirtiéndose esa relación sentimental dio pie a un spin-off del programa principal protagonizado por el único varón de los Kardashian y por Chyna. Sin embargo, tras ser ingresado a principios de esta semana por complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padece, Rob se habría dado cuenta de que documentar cada pequeño drama de su vida privada, por muchos beneficios que le reporte, ya no le compensa.

"No quiere seguir haciendo el show, quiere vivir en paz su vida junto a Chyna y su pequeña sin preocuparse por las cámaras. Está muy estresado y aún no ha conseguido superar todos sus problemas, y preferiría no tener que compartirlos con el resto del mundo", asegura ahora un informante a Hollywood Life.

La tensión que ha marcado su vida de pareja en las últimas semanas, durante las que protagonizó una mediática pelea en las redes sociales con su prometida a la que siguió una disculpa pública en la que prometió que buscaría ayuda profesional para superar sus inseguridades, habrían jugado un papel de peso en el bache de salud por el que acaba de pasar el diseñador de calcetines, que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de Hidden Hills, en California.

"Ha estado muy agobiado y no se cuida como debería ni come sano. El estrés afecta a la diabetes", explicaba entonces una fuente a Us Weekly."Bob había hecho algunos cambios importantes en su rutina diaria, pero todo ese drama y las peleas con Chyna le han deprimido. Y ha seguido una dieta pésima. No se cuida, y por eso ha vuelto a enfermar", apuntaba otra en conversación con People.