Actor Diego Luna se lanza en ayuda de damnificados por sismo en México

El actor mexicano Diego Luna llegó hasta una de las zonas más devastadas por el terremoto en Ciudad de México para alentar a colaborar en un centro de acopio que instaló para ayudar a los damnificados por el sismo.

"La ciudad no está preparada para un desastre como este, pero yo sí creo que la ciudadanía está lista para reaccionar, la ciudadanía tiene el recuerdo del (devastador sismo de 8,1 de) 1985 y claramente actuamos a tiempo", dijo Luna a la AFP en la zona chic Roma-Condesa, donde atestigua las labores de rescate.

Hace 32 años, justo en estos días, los mexicanos de a pie se hicieron cargo de los rescates ante un gobierno ausente por horas en una tragedia que dejó en ruinas a amplias zonas de la capital y dejó más de 10.000 muertos.

"Esta ciudad sobrevive y no sé cómo. No hay seguros (la gente no tiene seguros de vida)", añadió el actor quien se muestra consternado ante la tragedia que vuelve a golpear a los mexicanos.

Al momento del terremoto, el martes al mediodía, estaba en Ciudad de México.

"Corrí con mucha suerte y no me pasó nada, pero pues fue muy fuerte (...). Vi un edificio desplomarse", añadió.

Solidario, la primera noche dio albergue a ocho amigos cuya casa resultó afectada.

"Mucha gente, amigos y familia no han podido regresar a sus casas porque no saben si son seguras, todavía no se han revisado todas las casas. Hay mucha gente muy cercana que perdió todo lo que tenía y que hoy no tiene techo", dijo el actor.

Diego Luna es uno de los actores mexicanos de mayor proyección internacional, interpretando papeles en cintas como "La Terminal", al lado de Tom Hanks, y en "Rogue One", de la serie Star Wars.

El terremoto de magnitud 7,1 del martes dejó unos 300 muertos.