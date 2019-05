Adam Levine y Behati Prinsloo quieren ser padres de familia numerosa

La pareja formada por Behati Prinsloo y Adam Levine podría convertirse de aquí a unos años en padres de familia numerosa, como ha confirmado la propia modelo al confesar que le gustaría tener al menos un retoño más junto al líder de la banda Maroon Five, al que ya le unen las adorables Dusty Rose (2 años) y Gio Grace (15 meses).

Sin embargo, la clave reside ahora en adivinar cómo de numerosa será esa futura prole, ya que de momento los dos enamorados no han conseguido ponerse de acuerdo a la hora de establecer un límite que, en último término, dependerá exclusivamente de la decisión que tomé al respecto la maniquí.

"Él quiere cinco niños y yo al principio también los quería. Pero creo que ahora me conformaré con tres o cuatro, y en principio solo puedo asegurar uno más. ¡Adam no puede conseguir todo lo que quiere, sobre todo porque soy yo quien va a tener que gestarlos!", ha explicado la estrella de las pasarelas a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

Hay que recordar que Behati no tuvo reparo alguno en revelar, poco después de dar a luz a la segunda de sus hijas el año pasado, que hubo de superar una dura depresión postparto en las semanas posteriores a la llegada de su primogénita.

Afortunadamente, el hecho de que su segundo embarazo fuera mucho más llevadero en ese sentido le ha insuflado la confianza que necesitaba de cara a futuras incursiones en la maternidad.

"Después de mi primer bebé, sufrí depresión postparto y me resultó muy complicado recuperar mi antigua vida. Pero tras tener a mi segunda hija, todo fue mucho fácil gracias a las lecciones que recibí de la experiencia anterior. Me sentí claramente reforzada y me dije: 'Ya puedo volver al trabajo y quiero hacerlo, aunque tenga dos niñas'. Ha sido genial disfrutar de dos embarazos y, posteriormente, de seguir haciendo lo que me gusta", explicaba en una entrevista a People.