Adam Sandler se corona como padre del año en Hollywood

Aunque algunas celebridades tratan de aislar a sus retoños de las consecuencias indirectas de sus carreras para que lleven un estilo de vida lo más normal posible, el actor Adam Sandler no tuvo ningún escrúpulo a la hora de tirar de agenda y recurrir a sus muchos contactos en el mundo del entretenimiento para conseguir que la fiesta de bat mitzvah de su hija Sadie fuera una inolvidable pidiéndole a otro Adam, en su caso Levine, que amenizara la celebración.

"Es una ocasión muy importante y todos sus amigos iban a estar presentes. Ni siquiera sé por qué lo hice, pero me dije: "Me gustaría hacer algo muy especial por mi niña, porque la quiero muchísimo". Y todo eso. Ya sabéis a lo que me refiero, todo el mundo adora a sus críos... La cuestión es que le envié un mensaje diciendo: 'Siento mucho ponerte en esta situación, pero va a ser el bat mitzvah de mi niña el sábado por la noche. ¿Te importaría venir y cantar unas cuantas canciones?'. Entonces vi la señal de que estaba escribiendo y no sabía qué esperar, pero me respondió que no podía decir que no a esa oferta", ha explicado Adam Sandler a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

El líder de Maroon 5 no se conformó con hacer una mera aparición, sino que se tomó su actuación muy en serio, encargándose de convencer a su compañero de banda James Valentine para que le acompañara e interrogando incluso al actor acerca de los temas favoritos de su hija.

Y parece que Adam Sandler está en deuda con él, porque la joven Sadie no podría haber quedado más impresionada.

"Me abrazó con todas sus fuerzas después, pero fue muy difícil mantener el pabellón alto tras ese número... ¡Muchas gracias, Adam! Te adoro", ha asegurado el intérprete.