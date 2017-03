Adria Arjona: "Quiero abrir puertas y tirar paredes para los latinos"

A sus 24 años, Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, labra su propio camino como artista, la profesión con la que siempre soñó, y ahora que empieza a dar sus primeros pasos como actriz, afirma a Efe que su objetivo es "abrir puertas y tirar paredes para los latinos" en EE.UU.

"Quiero hacer mucho por la gente latina. Quiero abrir puertas y tirar paredes para que la generación que venga después de mí pueda hacer lo que le dé la gana. Ese es mi sueño y estoy en buen momento para conseguirlo", dijo con desparpajo y naturalidad Arjona.

Criada entre los hoteles a los que siempre acompañaba a su padre durante sus giras internacionales, la joven creció en un contexto donde el arte y la música le marcaron para siempre.

"Siempre tuve una necesidad muy intensa de expresarme. Escribía y cantaba, aunque lo hago demasiado mal. Nadie me debería escuchar porque es un pecado. Mi papá me escucha y dice: '¡Dios mío!", agregó entre risas.

"Crecí viendo cómo mi padre escribía y cómo cantaba tan libremente y emocionaba a la gente. Me fascinaba ver cómo el público reaccionaba a sus creaciones. Eso era lo que yo quería hacer, aunque por entonces no sabía cómo", explicó.

Para Arjona todo cambió en el momento que vio la película "Cinema Paradiso".

"Ahí tuve claro lo que quería hacer: emocionar y conmover a gente que no conozco. Así que tomé clases de teatro y me fui a Nueva York a estudiar porque mi intención era dedicarme al teatro", manifestó.

Los primeros pasos de Arjona como intérprete fueron en España, donde participó en las películas "Little Galicia" y "Anómalos".

Después llegarían sus primeras incursiones en el mundo de la televisión, con papeles en "Unforgettable", "Person of Interest", "Narcos" y "True Detective".

Ahora es el turno de su debut en una producción de Hollywood, con la cinta de terror "The Belko Experiment", rodada en Colombia, que se estrena el próximo 17.

"Nunca había leído algo así y nunca he visto una película así", valoró.

El filme, dirigido por Greg McLean y escrito por James Gunn ("Guardians of the Galaxy"), plasma un retorcido experimento social: a un grupo de 80 trabajadores estadounidenses, encerrados en un edificio de oficinas en Bogotá, se les ordena a través de megafonía que se maten unos a otros para sobrevivir.

"Es un tema muy fuerte pero con connotaciones bastante reales por todo lo que está pasando en el mundo", sostuvo la actriz.

Para Arjona, la cinta, que recuerda en su planteamiento a "Battle Royale", invita a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y comprobar cómo situaciones inesperadas pueden ocurrir en cualquier momento.

"En la película, amigos, compañeros, jefes... se matan entre sí. Nunca imaginas algo así, pero esa es la realidad. La violencia surge donde menos la esperas", declaró.

Nacida en Puerto Rico y criada en México, la intérprete estrenó este año la serie "Emerald City", donde encarna una versión muy diferente de la célebre Dorothy en el clásico "The Wizard of Oz", todo un icono estadounidense encarnado ahora por una latina como ella.

"Ahí comprobé que el mundo estaba cambiando realmente", aseguró.

"Cuando me presenté a la audición no tenía ninguna confianza en que lo conseguiría, pero entré a la sala diciéndome a mí misma que las cosas debían cambiar. Dorothy puede ser latina, ¿por qué no? Me escogieron y sentí como un puño en el estómago. Me quedé sin aire", reconoció.

Arjona cuenta que la emoción de haber obtenido ese papel protagonista se le pasó "a los dos segundos". De lo que realmente estaba orgullosa era de poder representar a los latinos en Hollywood.

"Lo decisivo es poder tener una voz para mi gente", dijo rotunda.

El próximo año será de vital importancia para Arjona ya que estrenará la comedia "Life of the Party", junto a Melissa McCarthy, y la esperada secuela de "Pacific Rim", titulada "Uprising", donde comparte escenas con Scott Eastwood y John Boyega, entre otros.

"Está siendo impresionante", sostuvo la actriz, aún en pleno rodaje de la cinta, su primera superproducción.

"Aún no me lo creo. Esperaba que fueran todos unos egocéntricos y todo el equipo es súper bueno. Nos están dejando mucha libertad, algo no muy habitual en las grandes producciones donde el estudio lo controla todo", reseñó.