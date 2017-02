Adriana Lima seguirá desfilando mientras la "gravedad" se lo permita

La carrera sobre la pasarela de Adriana Lima está inevitablemente ligada a la casa de lencería Victoria's Secret, para la que ha trabajado en cada uno de sus esperados desfiles anuales desde 1999, abriendo el espectáculo en cinco ocasiones diferentes, una de ellas apenas dos meses después de dar a luz a su segunda hija.

Ahora, con 35 años, la modelo ya piensa en su jubilación, aunque para que llegue ese fatídico momento las leyes de la física tendrían que empezar a afectar primero a la brasileña.

"Mi objetivo es seguir participando en el show hasta que tenga por lo menos 40 años. O mientras la gravedad siga de mi lado", bromea la impresionante maniquí en una entrevista a la revista Ocean Drive. El secreto detrás de la impresionante figura de la modelo, que sin duda le permitirá seguir reinando en el mundo de la moda tanto tiempo como ella quiera, es su rigurosa rutina de boxeo.

"Mi forma de meditación es el boxeo, lo creas o no. Me concreto tanto en ello que no se me cruza ni un pensamiento por la mente. Es mi momento zen. Trato de boxear a diario, pero estos últimos días he sido muy mala", reconoce Adriana, que también cuenta con la ayuda de un nutricionista y un chef personal para poder permitirse el lujo de no vetar ningún alimento de su dieta."Como de todo, pero al mismo tiempo como super sano".