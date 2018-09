Aislinn Derbez muestra la realidad del posparto para ayudar a otras mamás novatas

635x357 Aislinn Derbez, a la izquierda, en la actualidad junto a una imagen suya, a la derecha, a los tres meses de ser madre (c) Instagram. EFE

En la actualidad existe una especie de fascinación por ver y descubrir cómo las modelos u otras estrellas consiguen recuperarse en tiempo récord tras dar a luz para desfilar por la alfombra roja o la pasarela luciendo sus siluetas previas al embarazo. Esa tendencia ha dado pie, por otra parte, a que muchas celebridades decidan hacer justo lo contrario: mostrar que ellas también son humanas.

Sin ir más lejos, Candice Swanepoel -uno de los ángeles de Victoria's Secret- quiso difundir ella misma las fotos que le habían sacado unos paparazzi en la playa a los doce días de dar la bienvenida a su segundo retoño, en las que aparecía sana, feliz y con una barriga aún bastante abultada para demostrar que no tiene nada de qué avergonzarse. La actriz mexicana Aislinn Derbez ha seguido ahora su ejemplo mostrando una instantánea suya en bikini sacada hace tres meses, pasados tres del nacimiento de su primera hija.

Su intención con ese gesto es luchar contra "la presión social por regresar a la normalidad" tras ser madre, ya que no se le escapa que muchas mujeres, incluida ella misma, pueden sentirse mal al ver a las celebridades "presumiendo de cuerpazo" como "si nada les hubiera pasado a nada de haber parido"."No hay nada más lejano a la realidad de la gran mayoría... Cuánto daño nos hace, ¿verdad?", asegura en el mensaje con el que ha acompañado una comparativa del antes y el después de su físico, en el que se ha sincerado acerca de su propia experiencia a la hora de recuperar su figura, que define con total sinceridad como un "proceso lento y nada fácil".

"Yo tenía prisa por regresar 'a la normalidad', pero estaba estancada con muchos kilos encima los primeros cinco meses de posparto. Durante un tiempo hacía ejercicio todos los días y no veía resultados. Hasta que paré todo y me dediqué a indagar más adentro, a ser más respetuosa, más amorosa y más agradecida con mi cuerpo. A darle tiempo, espacio y paciencia a mi cuerpo. A sanar no solo lo físico sino lo profundo. A confrontar y digerir tantos cambios y tomar de lleno la nueva responsabilidad que te obliga a dejar la inmadurez atrás.

A darme cuenta cuánta seguridad había puesto en 'regresar a la normalidad'".La intérprete de 'La casa de las flores' -la serie de Netflix que grabó estando embarazada de su pequeña Kailani (6 meses)- admite que en miles de ocasiones se angustió pensando que nunca volvería a sentirse ella misma y que, finalmente, ha aceptado que nunca lo hará: "Una gran parte de mí se murió en el parto y nació otra desconocida para mí", matiza.

La actriz ha concluido su alegato echando mano del sentido común y recordando a todas las madres recientes que la pudieran estar leyendo que "el cuerpo es sabio y responde al buen trato" y prometiéndoles que ella ha conseguido lograr su meta sin 'matarse' con dietas ni ejercicio.