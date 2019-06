Alanis Morissette no dudará en pedir "ayuda profesional" si vuelve a sufrir depresión postparto

La cantante Alanis Morissette ha publicado un extenso artículo en la revista Self para concienciar a los lectores sobre los entresijos de una condición sobre la que cada vez más mujeres han empezado a hablar sin tapujos a pesar de los estigmas y el sentimiento de culpa que todavía acarrea para algunos: la depresión postparto.

La cantautora canadiense, quien sufrió brotes agudos de ansiedad, tristeza y apatía tras los nacimientos de sus dos primeros retoños, Ever Imre (8) y Onyx Solace (3), ha revelado ahora que, en el caso de volver a verse sometida a estos síntomas de cara a su tercera experiencia en la maternidad, no se lo pensará dos veces antes de buscar ayuda profesional para poder lidiar con el problema desde la sensatez.

"La primera vez que me ocurrió no pedí ayuda hasta pasado un año y cuatro meses, y la segunda vez me puse en tratamiento cuatro meses después del parto. Esta vez no pienso esperar ni cuatro minutos, voy a decirle a todo el mundo: 'Bueno, incluso si os digo que estoy bien, quiero que por favor os resistáis a creerme, porque no lo estaré'", ha asegurado la autora del legendario disco 'Jagged Little Pill' (1995) en su carta abierta.

"La depresión tiene una forma muy particular de alterar la percepción que uno tiene de sí mismo, hasta el punto de llevarte a perder el sentido de la realidad. Y por eso estoy convencida de que voy a necesitar apoyo. Esta vez, sin embargo, no voy a posponerlo o a rechazarlo", ha sentenciado.

Aunque se desconoce exactamente cuándo saldrá de cuentas para recibir a su tercer hijo con el rapero Mario "Souleye" Treadway, es más que probable que a la cantautora solo le resten semanas para ello habida cuenta de que, cuando reveló la noticia a finales del pasado mes de marzo en Instagram, en la imagen que acompañaba su publicación ya lucía una abultada tripita de embarazada.

No obstante, la estrella de la música no parece estar dispuesta todavía a rebajar en exceso su ritmo de trabajo y de actividad física, como se desprende del exitoso concierto que ofreció esta misma semana en San Diego y, por otro lado, de las fotografías que ha venido publicando en tiempos recientes y que la retratan practicando pilates como toda una profesional.