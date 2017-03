Alba Carrillo asegura que Feliciano López es bisexual

Aunque poco después de la temporada navideña Alba Carrillo decidió cerrar temporalmente su cuenta de Instagram y abandonar la vida pública para centrarse tanto en su carrera como modelo como en los cuidados de su hijo Lucas, lo cierto es que solo unos meses después la madrileña ha regresado como un vendaval a la palestra mediática para seguir atacando a su exmarido, el tenista Feliciano López, por la humillación constante a la que le habría sometido durante el año escaso en que estuvieron casados.

Eso explica que la maniquí haya querido sacar ahora toda la artillería para mantener su historia en el candelero y, de paso, generar un debate en torno a la sexualidad del deportista y al hipotético interés que este habría tenido en mantener relaciones íntimas con más de una persona en el marco de su vida matrimonial.

"Nunca llegué a entender la ausencia de relaciones sexuales [entre nosotros]. No le ponían mucho las mujeres, se lo pregunté porque tenía esa intuición. Yo me sentía mal porque él no me deseaba y eso me hacía sentir insegura. Feli podría llegar a tener relaciones sexuales con tíos y tías", aseguró Alba a su paso por el programa de televisión 'Sálvame Deluxe'.

Pero al margen de sus preferencias sexuales, lo que de verdad irritaba profundamente a la modelo y, como ha explicado en más de una ocasión, minaba progresivamente su autoestima eran las múltiples infidelidades en las que supuestamente incurrió Feliciano durante los poco más de doce turbulentos meses en que estuvieron juntos.

De hecho, Alba afirma rotundamente que el mismo día en que su ya exmarido le comunicó su deseo de divorciarse, en su habitación se escondía una de las muchas amantes que esta le atribuye.

"Me da asco por cómo dejó la relación, por no haberme respetado y porque me engañó. Me da asco saber que él ha vuelto a casa después de estar con otra chica y tener relaciones cuando estábamos tratando de tener otro hijo. El día que me dejó, tenía otra tía arriba", expresó poco antes de relatar su experiencia en el centro médico donde trató de superar sus problemas de estrés y depresión.

"He vivido situaciones muy penosas y llegué a tocar fondo, hasta el punto de que tuvieron que ingresarme en la [clínica madrileña] López Ibor. Feli no lo sabe, se estará enterando ahora. Yo no consigo olvidar su mirada, tan fría...", confesó.

A pesar de que Feliciano López nunca se ha pronunciado directamente sobre la exposición pública que de su maltrecho matrimonio ha venido haciendo su exmujer desde que se confirmara la noticia de la separación el pasado verano, el periodista Antonio Rossi, de 'El programa de Ana Rosa', aseguró haber hablado recientemente con él para conocer su versión de los hechos.

"Me dio muchísima pena porque ha hecho el ridículo. Es penoso acabar así. Todo lo que cuenta es mentira. Además, mi familia siempre la ha apoyado y aconsejado incluso para que fuera a especialistas a tratarse. El partido de mi vida lo he ganado quitándomela de encima. Me da lástima su hijo", reza la declaración que le atribuye el citado reportero y que reduce las acusaciones de Alba a una mera campaña de difamación.