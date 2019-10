Alba Carrillo rememora su difícil noviazgo con Fonsi Nieto

635x357 Fonsi Nieto y Alba Carrillo, durante su relación sentimental en el año 2012 (c) Instagram. EFE

La modelo Alba Carrillo ha vuelto a aprovechar su participación en uno de los programas de telerrealidad más populares del momento, 'Gran Hermano VIP', para hacer un repaso a su azaroso historial sentimental y, de forma más concreta, al noviazgo que mantuvo con el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto, padre de su hijo Lucas, hasta principios de esta década.

En ese sentido, la también colaboradora televisiva ha reconocido que su primera toma de contacto con el deportista no fue precisamente positiva.

"Era un tío muy seco, no me gustó nada, pero poco a poco me fue conquistando", ha asegurado durante un momento de confidencias dentro de la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid).

A día de hoy, y tras haber mantenido enfrentamientos muy públicos con el ahora marido de la joven Marta Castro a cuenta del reparto de responsabilidades económicas y de otra naturaleza ligado a la crianza de su retoño, Alba está convencida de que Fonsi "para amigo es fantástico, para pareja no".

Asimismo, la madrileña no ha dudado en cargar contra él por las críticas que este le habría dirigido por su participación en el mencionado programa.

"Me está haciendo un daño que no entiendo. Estoy aquí trabajando porque necesito dinero. Es el padre de mi hijo y por eso siempre tendrá mi respeto, pero me duele mucho", se ha sincerado la también copresentadora del espacio 'Ya es mediodía', quien también vivió un conflictivo matrimonio, ya extinto, por supuesto, con el tenista Feliciano López.