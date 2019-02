¿Qué tiene que decir Albert Rivera de su rumoreado romance con Malú?

Al político Albert Rivera no le ha hecho ninguna gracia que su nombre se haya visto más asociado a la crónica social que a la parlamentaria a lo largo de esta última semana, todo ello a cuenta de los rumores que le vinculan sentimentalmente nada menos que a la popular cantante Malú. Y así de claro lo ha dejado este lunes el líder de Ciudadanos, y candidato a la presidencia del gobierno español por esta formación, durante una entrevista radiofónica en la que ha puesto de manifiesto su deseo de no desviar la atención de lo verdaderamente importante.

"Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo tratando de gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar este tipo de cosas. No lo hago sobre la vida de los demás y no lo voy a hacer sobre la mía", ha asegurado tajante a su paso por el programa matutino de la cadena Cope.Más allá de su deseo de proteger a toda costa su ámbito más íntimo, como ha quedado tradicionalmente patente con su negativa a dar explicaciones sobre su azarosa trayectoria sentimental -el pasado diciembre puso fin a su relación de cuatro años con Beatriz Pajuelo-, el diputado catalán considera que tales habladurías podrían eclipsar de alguna forma su programa de gobierno y todas aquellas propuestas con las que pretende mejorar la vida de los españoles.

"Creo que es mucho más importante hablar de España y los españoles, aunque entiendo perfectamente que cuando uno es una persona pública tiene que aguantar ciertas cosas. Pero ahora no puedo perder ni un segundo y tampoco me voy a despistar viendo qué es lo que algunos dicen de mí", ha aseverado con un punto de indignación antes de dar por zanjado el asunto.Las primeras informaciones sobre su hipotético romance con la estrella de la música surgieron hace solo cinco días, por medio de un reportaje exclusivo de la revista Semana plagado de sorprendentes declaraciones procedentes de fuentes del entorno de la artista.

Estos informantes aseguraban que la supuesta pareja llevaba varios meses "conociéndose en profundidad" y que, además de haberse encontrado en varias fiestas organizadas por el círculo de amistades de Malú -entre los que se encuentran Alejandro Sanz, Pablo López o David Bustamante-, los dos 'enamorados' habían disfrutado juntos del pasado día de San Valentín en casa del político, quien curiosamente ya había expresado públicamente en el pasado su admiración -profesional, todo sea dicho- por su ahora rumoreada novia.

"¡Qué suerte tenemos los españoles de contar entre nosotros con una artista y una mujer del talento, el arte, la sensibilidad y la energía de Malú. Su nuevo espectáculo es de lo más completo que se puede ver en la música nacional e internacional, de verdad, ¡no os lo perdáis!", escribía Albert Rivera en su perfil de Twitter el pasado diciembre tras ver actuar a Malú en el marco de su 'Oxígeno Tour', solo unos días antes de que se diera a conocer su regreso a la soltería.