Alec Baldwin celebra siete años de amor con su esposa Hilaria

En su momento, cuando salió a la luz que Alec Baldwin había iniciado una relación sentimental con una joven desconocida veinticinco años menor que él, muy pocos apostaban por el futuro de ese romance. Sin embargo, siete años y tres hijos después -más otro bebé en camino-, el actor y su esposa, la instructora de yoga Hilaria Thomas, son la viva imagen de la estabilidad.

En una etapa tan dulce como el que atraviesan actualmente, a la espera de dar la bienvenida a su cuarto retoño en común -el quinto para él, que ya tiene una hija adolescente llamada Ireland junto a su ex Kim Basinger-, Alec ha recurrido a sus redes sociales para compartir una rara publicación de carácter personal con la que celebrar el instante en que su camino se cruzó con el de la guapa española.

"Conocí a esta mujer hace siete años un día como hoy, en un restaurante en Irving Place. Me enamoré y así comenzó el sueño más extraño y hermoso que he tenido...", ha escrito el intérprete en su cuenta de Instagram, acompañando su nostálgico mensaje de una antigua fotografía tomada en una de las muchas alfombras rojas a las que ha acudido con su atractiva esposa.

Por su parte, Hilaria también ha echado mano de su cuenta de Instagram para celebrar su aniversario extra-oficial haciendo un balance muy realista de su convivencia con la estrella de Hollywood."Le conocí hace hoy siete años... y cómo han cambiado nuestras vidas desde entonces. Cinco años y medio de matrimonio, casi cuatro niños... hemos compartido un tiempo maravilloso y también hemos tenido nuestros momentos", arrancaba el texto compartido por Hilaria, en el que ha querido reflexionar acerca de las herramientas que les han permitido superar todos los baches que se les han presentado.

"Una de las cosas que nos ha ayudado a estar más unidos ha sido el asegurarnos de tener siempre algunos minutos a solas. Los niños son una bendición, sí, pero también le pasan factura a una relación... Es importante encontrar tiempo cada día para hablar, reírse... y sí, llorar y enfadarse a veces también contribuye a seguir juntos. No es un cuento de hadas y no es sencillo, pero es la realidad y somos nosotros. Lo más importante es no perder nunca el sentido del humor", añadía, antes de terminar con una nota humorística: "Por cierto, Alec acaba de apuntar: 'Y darse cuenta que, al final del día, ella siempre tiene razón'. Y he de decir que eso ayuda".