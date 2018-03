Alec e Hilaria Badlwin tendrán un bebé más tras el nacimiento de su cuarto retoño

En los últimos cuatro años y medio, el actor Alec Baldwin y su esposa han dado la bienvenida a tres hijos -Carmen, Rafael y Leo- y en breve su familia numerosa se ampliará aún más con el nacimiento de su cuarto retoño: otro niño más que, por otra parte, podría no ser el último.

"Mi hija Carmen me dice que tenemos que tener otro bebé, para que sea una niña y haya otra más en la casa. Hilaria también me ha dicho: 'Creo que quiero tener otro más, Alec, porque solo tenemos una chica'. Y yo ya le he dicho que me parece perfecto, que espero que ella y su siguiente marido sean muy felices, y que todos nos llevaremos bien", aseguró el veterano intérprete en un tono mortalmente serio a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

Su reticencia a la hora de repetir experiencia en la paternidad de nuevo -Alec ya tiene una hija adolescente, Ireland, junto a su exmujer Kim Basinger- responde a razones puramente técnicas, ya que en la actualidad y sin considerar al próximo bebé que está a punto de nacer, encontrar alojamiento para su amplia prole ha comenzado a suponer un pequeño desafío.

"Son muchos, sí. Seguimos teniendo hijos y están empezando a superar nuestra capacidad para alojarles a todos. Ya le he dicho a mi mujer que para el nuevo vamos a tener que alquilar una habitación de hotel, uno que esté cerca de casa, claro...", aseguró entre risas.Bromas aparte, la estrella de Hollywood no podría sentirse más agradecido por tener a su lado a una mujer increíble que resulta ser además una madre "maravillosa".

"La verdad es que se me saltan las lágrimas al hablar de ello. Es una madre maravillosa, de verdad. Cada vez que se va de casa, los niños se le echan encima en cuanto regresa. Yo no tengo ningún problema quedándome solo con ellos, me las arreglo muy bien, hasta que ella entra por la puerta, entonces me vuelvo invisible otra vez", asegura.