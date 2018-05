Alec e Hilaria Baldwin aún no han elegido nombre para su cuarto retoño

El actor Alec Baldwin está de enhorabuena por partida doble: este otoño estrenará su primer 'late-night' titulado 'The Alec Baldwin Show', pero antes repetirá experiencia en la paternidad con el nacimiento de su quinto retoño, el cuarto que tiene junto a su actual mujer Hilaria Thomas.

El matrimonio aprovechó una de sus últimas salidas antes de la llegada al mundo de la nueva incorporación al famoso clan para acudir a una fiesta organizada por la ABC -la cadena para la que el actor debutará como entrevistador- este martes en Nueva York, donde la futura mamá acaparó todas las miradas con un ajustado vestido negro y unos tacones de vértigo.

"Estoy lista para no seguir teniendo un bebé en la barriga, eso seguro", respondió cuando le preguntaron cómo se encontraba en las últimas semanas antes de dar a luz y si ya tenía todo preparado -incluido el nombre- para el nacimiento del niño. "Hay probablemente unas cuatro [opciones]... pero esta es la primera vez que no tenemos ni idea y vamos a esperar para ver qué aspecto tiene para pensarlo bien".

Una vez más y como ha venido siendo habitual en todas las entrevistas que ha concedido durante este embarazo, la profesora de yoga se enfrentó a la cuestión de si su nuevo pequeñín sería también el último o si, en su lugar, tratarían de aumentar de nuevo la familia en busca de la segunda chica.

"Vamos a tener tres niños y una niña y mi hija no deja de repetir, todos los días, que va a tener una hermanita después de que nazca este. Me tiene traumatizada. Ahora mismo esta mamá no quiere ni pensar en tener otro más, pero ya veremos si me presiona lo suficiente para hacerme cambiar de idea", aseguró la guapa española mientras su marido hacía gestos de negación a sus espaldas."Es que no podemos permitírnoslo", apuntó el divertido intérprete en sus declaraciones a Entertainment Tonight.