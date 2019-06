Alejandro Sanz agasaja a Camila Cabello con una paella de domingo

635x357 Alejandro Sanz y Camila Cabello disfrutan de una sabrosa paella de marisco (c) Instagram. EFE

Además de hacer las delicias del público que abarrotaba el pasado sábado el estadio Wanda Metropolitano de Madrid con su célebre dueto 'Mi persona favorita', Alejandro Sanz y su buena amiga Camila Cabello también tuvieron oportunidad de disfrutar de un domingo muy animado con el que celebrar por todo lo alto el aclamado concierto que ofreció el artista en su ciudad natal, en el que también hicieron acto de presencia Pablo Alborán y Dani Martín, y el regreso del citado tema al número uno de la lista de éxitos española.

Como se desprende de la llamativa foto que ha trascendido de este segundo encuentro en las redes sociales, Alejandro, Camila, los padres de la artista de origen cubano y el doctor Ángel Martín Hernández, otro buen amigo del astro de la música, compartieron una jornada muy entretenida en una amplia finca situada a las afueras de la capital, en la cual no podía faltar la tradicional paella de los domingos y alguna que otra copa de vino y de cerveza con la que dar rienda suelta a los festejos.

Ese mismo día, y a modo de repaso exhaustivo a las emociones que le invadieron tras compartir escenario con uno de sus grandes ídolos musicales, la que fuera integrante del quinteto femenino Fifth Harmony dedicó a Alejandro un más que entrañable homenaje a través de su perfil de Twitter que, entre otras cosas, incidía en el carácter "atemporal" de sus canciones y en el significado que han ido adquiriendo para ella a medida que ha ido madurando.

"Alejandro, tengo muchos recuerdos de mis padres cantando tus canciones en la cocina, tus álbumes son la banda sonora de nuestros viajes en coche, mis padres explicaban tus letras sobre la vida. Me enamoré de ellas y me desanimé porque pensaba que eran hermosas a pesar de no poder comprenderlas. Querido amigo, tus canciones y tus mensajes son atemporales y resuenan cada vez más a medida que voy creciendo", le dirigía la solista estadounidense.Hace exactamente una semana, era la estrella colombiana Shakira quien ejercía de invitada especial en el espectáculo que protagonizó Alejandro en la ciudad de Barcelona, donde reside la intérprete, y después de levantar al público de sus asientos con su tema 'La Tortura', los dos artistas intercambiaron unos elogiosos mensajes de agradecimiento a la vista de todos los internautas.

"Gracias Ale por regalarme este momento con un público inolvidable. ¡Te quiero!", escribía la de Barranquilla en Instagram junto a una foto de su actuación, unas palabras que encontraron respuesta por parte del cantautor solo unos minutos más tarde. "Gracias a ti por esa energía única y auténtica con la que haces todo en la vida. ¡Te quiero amiga del alma", le dirigía Alejandro.