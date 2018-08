El hijo de Alejandro Sanz visita la estatua de su padrino, Paco de Lucía

635x357 Imagen compartida por Alejandro Sanz en su perfil de (c) Instagram. EFE

El cantante Alejandro Sanz siempre ha tenido en el desaparecido Paco de Lucía, al que le unía una gran amistad y una prolífica relación artística, a uno de sus grandes referentes profesionales y al mentor por excelencia que le ayudó a incorporar diferentes elementos del flamenco a su propuesta musical, como se ha encargado de explicar el propio intérprete en innumerables ocasiones y, sobre todo, desde el fallecimiento de su adorado maestro hace ya cuatro años.

Sin embargo, y aunque no pierde oportunidad de reivindicar su legado siempre que se le presenta la ocasión, esta vez el madrileño de origen gaditano ha querido resaltar del legendario guitarrista su condición de padrino del pequeño Dylan (7), su primer hijo con su actual esposa, Raquel Perera, aprovechando una emotiva visita del niño a la estatua que de este se encuentra en su localidad natal de Algeciras.

"Mi Dylan viendo la estatua de su padrino", ha escrito con entusiasmo el astro de la música en su perfil de Instagram al tiempo que compartía tan entrañable estampa con sus millones de seguidores, la cual había sido publicada minutos antes por la propia Raquel en su espacio personal: "Sin palabras. Presencias eternas. Genio, padrino, amigo", reza la conmovedora descripción que ha empleado ella para la foto.

A pesar de no haber podido presenciar en persona un 'reencuentro' tan importante para él -Alejandro se encuentra grabando su próximo disco en Miami junto con Marc Anthony, mientras que Raquel se ha ido de vacaciones con Dylan a la costa gaditana-, no cabe duda de que el astro de la música se sentirá muy satisfecho al comprobar que el vínculo entre su retoño y su adorado amigo no se ha debilitado ni un ápice a pesar de la temprana partida del icónico genio de la guitarra.

"Aunque haya nacido en Nueva York y se llame Dylan, mi hijo tendrá un padrino muy flamenco, Paco de Lucía", revelaba Alejandro en una entrega de premios celebrada en agosto de 2011, pocas semanas después de la llegada al mundo de su pequeño.Dicho y hecho, porque solo un año después Alejandro Sanz y Raquel Perera se daban el sí quiero en la finca que el cantante tiene en Extremadura y, al mismo tiempo, ambos aprovechaban la coyuntura para bautizar a Dylan con la inestimable colaboración de tan ilustre padrino, quien ahora ha vuelto a demostrar que sigue tan presente como siempre en el corazón de su ahijado y en la memoria de todos aquellos que admiraban su arte y le profesaban un profundo afecto personal.