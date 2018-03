¿Qué une al hijo de Alejandro Sanz y a la pequeña de David Bisbal?

635x357 La foto del pequeño Dylan y la preciosa Ella compartida por Raquel Perera en su (c) Instagram. EFE

Que Alejandro Sanz y David Bisbal comparten una estrecha amistad y un respeto profesional mutuo, como dos de los artistas españoles más internacionales de la industria discográfica, no es ningún secreto: ambos aprovechan cualquier ocasión para intercambiar mensajes de admiración en las redes sociales y el almeriense fue además uno de los elegidos para participar en el homenaje que los Grammy latinos rindieron en su última edición al cantante de 'Amiga Mía' por sus tres décadas de carrera musical.

Sin embargo, lo que ya no era tan de conocimiento público es el vínculo que une a sus respectivos retoños: Dylan, el mayor de los dos hijos que Alejandro tiene con su esposa Raquel Perera, y la pequeña Ella, la única hija de Bisbal fruto de su relación con su ex Elena Tablada. Ha sido la mujer del primero quien se ha encargado de sacar a relucir ahora de nuevo ese lazo casi fraternal compartiendo una fotografía de los dos niños en su perfil de Instagram junto al mensaje: "La sangre hace parientes, el amor hace familia", dejando claro que el hecho de que Dylan resida en Miami y Ella en España -repartiendo su tiempo entre su padre y su madre- no ha conseguido acabar con el cariño que se profesan.

En ese sentido, las nuevas tecnologías a las que tan aficionados parecen ser los más pequeños podrían haber contribuido a que los dos sigan en contacto, en vista de que en la imagen elegida por Raquel tanto Dylan como Ella aparecen sosteniendo sendos teléfonos móviles que bien podrían utilizar para intercambiar mensajes, siempre bajo la atenta supervisión de sus respectivos progenitores.

Por otra parte, el bonito mensaje compartido por Raquel no pasó desapercibido para Elena Tablada, que actualmente se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Marruecos junto a su chico, Javier Ungría, y su niña."La vida nos hizo familia, y no disfrutaríamos sin saber que estáis aquí... cerca o lejos, pero siempre unidos desde antes de la existencia del futuro. Te quiero Raquel porque eres especial, eres única y eres mi amiga", le respondía la diseñadora a la esposa de Alejandro Sanz, que resulta ser además la madrina de Ella junto a su famoso marido.