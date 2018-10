Álex González confirma que no mantiene una relación con Olivia Munn

Los primeros rumores que vinculaban sentimentalmente al actor español Álex González y la estrella de Hollywood Olivia Munn comenzaron a circular antes del verano después de que se les viera juntos en Los Ángeles, donde el protagonista de 'El príncipe' se mudó para rodar el piloto de una serie.

La posibilidad de que los dos actores hubieran iniciado un romance no hizo más que cobrar fuerza cuando a él se le vio recogiendo a Olivia antes de una cita con un ramo de flores en la mano y, meses más tarde, ella voló hasta Galicia para visitarle mientras él grababa allí su siguiente proyecto televisivo, 'Vivir sin permiso'. Aunque en ningún momento se animaron a compartir fotografías juntos de esa escapada en sus redes sociales, no quedaba duda de que se encontraban en el mismo lugar.

Sin embargo, parece que su especial amistad nunca llegó a dar paso a algo más, al menos lo suficientemente serio como para que se consideraran una pareja formal. Así lo ha dejado claro ahora el propio intérprete para evitar posibles malentendidos de cara al futuro si alguno de los dos encuentra de pronto a su media naranja.

"Es una mujer extraordinaria y maravillosa, pero no somos pareja. No tengo pareja y yo creo que ella tampoco. Somos amigos", ha afirmado rotundo Álex este jueves durante un evento celebrado en Madrid. "Soy un poco reservado. No me gusta hablar de mi vida y mucho menos cuando implica la vida de otra persona, pero la razón por la que os contesto es que un día la vais a ver a ella con alguien o a mí con otra persona, y va a parecer otra cosa y no. Simplemente es que no somos pareja, somos amigos y ya está".

Pese a que en sus declaraciones no ha dejado del todo claro si alguna vez existió entre ellos algo parecido a un noviazgo, sí ha querido reafirmar la admiración y el cariño que siente hacia Olivia: "Es una mujer preciosa, por dentro y por fuera".