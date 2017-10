Álex González sobre las palabras que Chenoa le dedica en su libro: "Ella es dueña de contar lo que quiera"

Aunque la repercusión mediática que se desprende de la publicación de las memorias de Chenoa, 'Defectos perfectos', ha recaído especialmente en los pasajes algo críticos que esta le dedica a su extinta relación con el cantante David Bisbal, no hay que olvidar que la artista también se expresa abiertamente en el libro sobre el romance que mantuvo durante poco más de un año con Álex González, por entonces un joven y prometedor actor que de alguna forma se encontraba a la sombra de la mallorquina.

De acuerdo con el testimonio que sobre esta etapa ofrece Chenoa en la obra, una de las razones por las que su idilio no llegó a buen puerto residía precisamente en la "incapacidad de Álex" para gestionar el interés periodístico que en esa época, hace ya una década, generaba la cantante, unas declaraciones sobre las que ahora ha querido opinar directamente el guapo protagonista de la serie 'El príncipe' echando mano de su faceta más caballerosa y conciliadora.

"Yo a Laura la tengo mucho cariño y me siento afortunado de que haya pasado por mi vida. Es una gran mujer", ha asegurado Álex en conversación con la revista ¡Hola! para a continuación admitir que no ha leído el libro y que tampoco le hace falta hacerlo.

"Yo no he podido leerlo, me paso el día leyendo guiones de la serie. Cada uno vive las relaciones a su manera y siempre en cada relación hay dos versiones", ha puntualizado.En cualquier caso, al actor de 37 años no le molesta en absoluto que su expareja haya querido compartir abiertamente con la opinión pública los entresijos de los escasos meses que vivieron juntos, ya que considera que Chenoa, por la que sigue sintiendo un profundo "cariño", tiene todo el derecho del mundo a expresarse sobre cualquier aspecto de su vida.

"De eso ya han pasado doce años. No sé qué decirte porque cualquier cosa que diga suena mal. Yo soy muy respetuoso con estas cosas, ella es dueña de contar lo que quiera. Me parece bien todo. La tengo mucho cariño y sé que ella me tiene mucho cariño también", ha manifestado.

Por otro lado, Álex tampoco ha tenido reparo en confirmar su reciente ruptura con la piloto de Fórmula 1 Carmen Jordá y confesar que, pese a que está aprovechando al máximo la soltería, se siente mucho más cómodo y realizado en pareja.

"Estoy bien, tranquilo. Siempre he estado en pareja, desde los 18 años hasta los 32 con diferente parejas, pero siempre con alguien. Ahora estoy bien estando soltero. El estado ideal para mí es la pareja, eso sí", ha revelado el exnovio de mujeres tan famosas como Mónica Cruz o Adriana Ugarte.